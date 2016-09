Oilers kollapset totalt - vant etter straffedrama

Frisk Asker-Stavanger Oilers 4-5 e. straffer (0-1, 3-3, 1-0, 0-0)

ASKER: Stavanger Oilers hadde sesongens første seier i sesongens første seriekamp i lommen borte mot Frisk Asker tirsdag kveld. Men etter å ha tatt ledelsen 4-0 var det som om noen skrudde av bryteren. Frisk utlignet til 4-4.

Det måtte straffeslag til for å avgjøre matchen. 4-4 etter 3 perioder og spilleforlengelse..

Oilers hadde full kontroll. Så kom utvisningene, så kom baklengsmålene. Det måtte straffeslag til. Der sikret Mark Van Guilder seieren med sin scoring. Han var den eneste som scoret.

Dermed vant Oilers til slutt. Etter en lang og intens kveld i Askerhallen.

- Vi gjorde det litt unødvendig spennende, sier Oilers-kaptein Kristian Forsberg til Aftenbladet.

Og fortsetter:

- De scoret fire mål i overtall, men vi endret kanskje litt i måten vi spilte på etter at vi ledet 4-0. Men det skjer ikke fordi vi er breiale utpå der, synes jeg. Vi begynte å slurve litt. De brøt oss, og vi måtte ta utvisninger. Da ble det vanskelig.

Vi fulgte kampen: DIREKTE: Stavanger Oilers vant etter straffer

- Vi fikk en solid lærepenge

«Alle» trodde det skulle bli plankekjøring etter 4-0-ledelsen. Slik gikk det ikke.

- Da vi slapp inn det første, så sa vi at vi bare må fortsette. Men vi fikk en solid lærepenge. Vi kastet vekk ett poeng. Vi har slitt her før, men at vi tar med oss to poeng er bra.

Dan Kissel spilte en god kamp. Men også han måtte riste litt på hodet etter kampen.

- Vi tok unødvendige utvisninger. Det må vi få gjort noe med. Vi inviterte dem tilbake i kampen. De var gode i overtall. Vi kontrollerte til midt i 2. periode. Det tredje baklengsmålet gjorde vondt. Da blir det vanskelig. Man blir frustrert, men samtidig må man forsøke å holde fokus.

- Hva lærte dere av dette?

- At vi må jobbe med undertallsspillet vårt og slutte å pådra oss utvisninger, sier Kissel.

Fartsfylt åpning på kampen

Nicklas Dahlberg sto meget godt i 1. periode. Men Frisk-keeperen alene var ikke nok til å vinne kampen foran 1400 tilskuere.

Dan Kissel sendte Oilers i ledelsen i 1. periode, etter pasning fra Mark Van Guilder. Da hadde hjemmelaget flere ganger rotet vekk pucken i egen sone i stedet for å klarere skikkelig. Det gikk bra flere ganger. Før Kissel mente at nok fikk være nok.

0-1 var resultatet på tavla etter de første 20, en periode som var fartsfylt og kraftfull. Begge lag øste ut både krefter og testosteron. Oilers hadde to i tverrliggeren, men måtte ta til takke med kun ett mål. Det hadde ikke vært noe å si om det var både to og tre i nettet bak Frisk Askers gode målvakt. For gjestene virket pigge og spillesugne.

Men hjemmelaget kunne fort også fått en nettkjenning. Ruben Smith tok det som kom. Oilers vant skuddstatistikken 17-9.

Målkalas i 2. periode

Men der det bare kom ett mål i 1. periode, åpnet alle Askerhallens sluser seg i midtperioden.

Det tok 11 sekunder før Oilers doblet ledelsen. Eirik Salsten målscorer for gjestene. Ikke lenge etter kom nummer tre. Denne gang var det Henrik Medhus som satte en retur inn bak Dahlberg i Frisk-buret.

Og så kom det jammen meg en til. Nummer fire. 0-4 nå. Alt gikk inn. Salsten fant Josh Soares, som igjen fant Tommy Kristiansen foran mål, som ordnet 4-0. For en start på midtperioden av gjestene.

Men så kom en aldri så liten kollaps fra bortelaget.

Frisk Asker fikk etter hvert ristet av seg sjokket. Og i overtall klarte Ryan Hayes å redusere via Ruben Smith. Og ikke lenge etter kom nummer to for hjemmelaget. Torstein Nordrum styrte inn et skudd fra blålinjen. Ruben Smith helt utspilt.

Og rett før perioden var ferdig reduserte Oskar Nilsson nok en gang for hjemmelaget. Han la i vei et håndleddsskudd fra blålinjen som suste rett i krysset bak Ruben Smith. Det er mulig Oilers-målvakten burde klart å redde den.

3-4 på tavla før 3. periode. 16-12 i skudd til hjemmelaget, som scoret alle sine tre mål i overtall.

Kollapsen komplett

Ingen tvil om at Oilers var det klart beste laget i spill fem mot fem. I undertall, derimot, der fikk de litt å tenke på.

Frisk fikk troen på det, og med tro kan man utrette en god del. Så kom da også utligningen. Også den i overtall. Endre Medby målscorer for hjemmelaget.

Oilers i fullstendig oppløsning.

Selv om dette var sesongens første seriekamp for Oilers, har Pål Gulbrandsens menn vært i aksjon en stund allerede. Sesongen startet for alvor 18. august da Champions Hockey League ble droppet i gang mot Nitra fra Slovakia i DNB Arena.

Oilers vant 2-1 på egen is. Men det ble også den eneste seieren i årets CHL. Dermed klarte ikke laget å gjenskape suksessen fra i fjor der det ble exit i 16-delsfinalen mot Berlin Eisbären.

Men de fem siste års norgesmester viste at det ikke akkurat er grunn til bekymring av den grunn. For i Askerhallen hadde gjestene bestemt seg for å sette standarden allerede fra første dropp.

Pål Gulbrandsens (39) lag vant tilsvarende oppgjør i serieåpningen for ett år siden også. Den gang etter «sudden death». Da med Kristian Forsberg som matchvinner i 4-3-seieren. Faktisk hadde Asker-lagettaket på Oilers forrige sesong. Av de fem møtene i serien vant Frisk tre.