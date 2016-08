Oilers setter millionrekord i knalltøft sponsormarked

- Avtalen med Norwegian gjør at vi kommer til å runde 50 millioner i sponsorbudsjett kommende sesong. Det er ny rekord, og det er vi kjempestolte av, sier markedssjef Børge Moi Nilsen i Oilers til Aftenbladet.

I et tøft marked, med mange utgående avtaler, var det flere i og rundt Oilers som lurte på hvordan sommeren på jakt etter nye sponsorer ville bli. Over 120 sponsoravtaler gikk ut i vår – I kroner tilsvarte det i overkant av 20 millioner. Oilers måtte også jakte ny generalsponsor etter at Øster Hus nedjusterte sin pengebruk i hockeyklubben etter forrige sesong.