Slik blir TV 2s storsatsing på norsk ishockey

TV 2 satser stort på norsk ishockey. Samtlige kamper sendes på Sumo-plattformen, snart med kommentatorer på alle kampene.

– Det viktigste steget for oss i utviklingen av vår dekning av norsk hockey er den digitale satsingen på Sumo der vi setter inn trøkket denne sesongen med kommentator på alle kampene (i løpet av kort tid) og slow motion på mål. Det vil fortsatt være enkameraproduksjoner, men med mulighet for at vi oppgraderer noen av kampene ved behov, sier TV 2s Remi André Taule.

Toppkampene sendes på TV 2 Sportskanalen, hvor første kamp er ligaåpningen mellom Storhamar og Vålerenga lørdag.

Senere i september sendes Frisk Asker – Storhamar, Lørenskog – Storhamar, Vålerenga – Sparta og Storhamar – Stavanger.

Erik Follestad Johansen er hentet inn som ekspert. Ole Eskild Dahlstrøm og Geir Hoff blir med videre, mens Bjørn Erevik er ekspertkommentator i de direktesendte kampene.

Kasper Wikestad og Jørgen Klem blir hovedkommentatorer.

Det blir derimot ikke noe Get-manager denne sesongen. TV 2 har sluttet med egne managerspill.

