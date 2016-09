Zucca sensasjonelt videre i en av tidenes beste hockeyturneringer

På forhånd var det svært få som hadde trodd at det var mulig. Et sammenrasket lag fra syv forskjellige europeiske nasjoner skulle vært helt sjanseløst med tanke på avansement fra gruppespillet i en av tidenes beste ishockeyturneringer. Gruppemotstandere var Canada, USA og Tsjekkia. De to beste går videre til semifinalen.

Først sjokkerte Team Europa med å slå USA 3-0. I den neste kampen ble Tsjekkia beseiret med 3-2 etter forlengning.

Etter den kampen skrev den svenske avisen Aftonbladets meget erfarne ishockeyjournalist at Team Europa var på vei mot den største sensasjonen i denne turneringens historie.

- Virket å være sprayet med gullstøv

Natt til onsdag vant Canada 4-2 over USA, og dermed er sensasjonen et faktum. Allerede før siste kamp i gruppespillet, mot Canada natt til torsdag norsk tid, er Team Europe klar for semifinale. USA og Tsjekkia er utslått.

Canada er naturlig nok storfavoritt mot Team Europe kommende natt. Med et normalt resultat der spiller Team Europe semifinale søndag kl. 19 norsk tid. Sannsynlig motstander: Sverige som tirsdag kveld slo Finland 2-0. Det ligger med andre ord an til en duell mellom Mats Zuccarello og hans keeperkompis i New York Rangers Henrik Lundqvist.

Mats Zuccarello har vært veldig god i World Cup, spesielt i kampen mot Tsjekkia der han scoret det ene målet og hadde målgivende pasning da Leon Draisaitl avgjorde i forlengningen.

- Europas to scoringer i ordinær tid, fra Zdeno Chara og Mats Zuccarello, virket å være sprayet med gullstøv, skriver den canadiske avisen Ottawa Sun i sin gjennomgang av turneringen så langt.

- Stor porsjon flaks

Avisen fastslår at laget har hatt en stor porsjon flaks så langt.

Aftonbladet mener laget er uten identitet og at de nærmest ble hånet etter å ha tapt 0-4 og 4-7 for U23-laget fra Nord-Amerika.

”Dersom Sverige får Team Europe i semifinalen, er det som en drømmetrekning”, slår Aftonbladet fast.

Verdenscupen består av seks landslag og to samlelag. I tillegg til Zuccas Team Europa er Team Nord-Amerika, Canada, Tsjekkia, Russland, USA, Finland og Sverige med i turneringen.

Her kan du se et sammendrag fra kampen mellom Sverige og Finland i natt: