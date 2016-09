Zuccarello bidro med målgivende i seier over USA

SE VIDEO I VINDUET OVENFOR: Mats Zuccarello sier stemningen er god i Team Europe før World Cup of Hockey, og har ikke noe fokus på at spillerne ikke kjenner hverandre spesielt godt.

Europas lag overrasket med klar 3-0-seier over USA i den første kampen i verdenscupen i ishockey lørdag. Europeerne var ikke bare best på skøyter, men tok også amerikanerne på innsatsen.

I den andre kampen i gruppe A noterte Sidney Crosby ett mål og to assist da Canada kjørte over Tsjekkia og vant hele 6-0.

Mats Zuccarello var på isen i 17.22 minutter for Europa-laget, som er satt sammen av spillere fra åtte nasjoner som ikke stiller egne lag i turneringen. Han kom ikke på scoringslisten, men hadde assist på den første scoringen som kom allerede etter 4.15 minutter.

Zuccarello spilte danske Frans Nielsen fram langs høyre vant, og Marian Gaborik styrte hans presise pasning inn fra kloss hold.

Leon Draisaitl doblet ledelsen i midtperioden da han og Nino Niederreiter kom alene med keeper etter at Patrick Kane mistet pucken.

Pierre-Edouard Bellemare fastsatte resultatet i slutten av midtperioden. Han styrte Jannik Hansens skudd i mål bak Jonathan Quick.

Effektivt

Europeerne var effektive og scoret på tre av 17 skudd, mens Jaroslav Halak i målet reddet alle de 35 amerikanske skuddene.

Mange avskrev Europas sjanser i verdenscupen da laget tapte klart i to oppkjøringskamper mot Nord-Amerikas U23-lag, men laget slo Sverige i sin siste kamp før turneringen og fulgte opp med en sterk seier lørdag.

– Vi vet hva vi er i stand til. Folk stemplet oss som underdog, men vi har noen veldig gode spillere og masse erfaring, sa Draisaitl.

– Denne seieren gjør at det kan bli en morsom turnering for oss. Vi vil leve i øyeblikket og ikke se for langt framover. Vanskelige utfordringer står foran oss, og vi har ikke oppnådd noe ennå, sa trener Ralph Krueger.

USA-laget trenes av John Tortorella, som tidligere var Zuccarellos sjef i New York Rangers.

– Denne kampen ble tøff for oss. Vi slet med å skape gode sjanser, sa han.

Crosby-show

For amerikanerne kan det bli vanskelig å ta seg til semifinale. Hjemmelaget Canada, som er neste motstander, imponerte stort da Tsjekkia ble knust lørdag.

Ved siden av Crosby noterte også rekkekameraten Brad Marchand tre målpoeng. Han var involvert i alle de tre målene i første periode.

– Jeg føler meg bra. Det hjelper at jeg spilte langt inn i juni forrige sesong, sa Crosby, som ble kåret til sluttspillets mest verdifulle spiller da Pittsburgh Penguins vant Stanley Cup forrige sesong.

Keeper Carey Price gjorde comeback etter kneskaden han pådro seg i november i fjor og holdt buret rent med 27 redninger.

Europa møter Tsjekkia mandag og vil med seier langt på vei være klar for semifinale. USA møter Canada i skjebnekamp tirsdag.

– Vi må lære av dagens tap og gjøre oss klar til neste kamp, for det blir ikke lettere, sa USA-vingen Zach Parise. (©NTB)