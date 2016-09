Astmafrisk Johaug fikk astmamedisin: - Vi har ingenting å skjule

LIVIGNO: Da norske langrennsjenter skulle møte mediene på sin høydesamling i Livigno nord i Italia kom veldig mye til å handle om de siste ukers debatt rundt bruk av astmamedisin.

Etter at TV 2 avslørte at friske utøvere på landslaget hadde fått tilbud om astmamedisin, har Norges Skiforbund nå satt ned en granskingskommisjon som skal se på bruken av medisiner på de norske langrennslagene.

Therese Johaug frykter ikke resultatet av denne undersøkelsen.

- Jeg er glad for at det blir satt ned en slik granskingskommisjon. Vi har ingenting å skjule og vi har ikke gjort noe galt, sier Johaug til Aftenposten.

Har fått astmamedisiner

Det faktum at enkelte typer medisin som kan defineres som astmamedisin, også er brukt i behandling av astmafriske langrennsløpere med luftveistrøbbel, blir på mange måter bekreftet av både landslagslege Fredrik Bendiksen og Therese Johaug.

Slik svarte Therese Johaug på spørsmål om hun noen gang hadde tatt astmamedisin.

- Jeg har ikke påvist astma, men det har vært enkelte tilfeller hvor jeg har hatt luftveisinfeksjon og har fått behandling av legene på laget. Det har også vært etter undersøkelser av professor Kai-Håkon Carlsen, sier Therese Johaug.

- Er det da det som man folkelig kaller astmamedisin du har fått?

- Ja det er det. Men jeg har fått behandling fordi jeg har vært syk. Det er slik man behandler denne typen sykdommer, sier Johaug.

Professor Kai-Håkon Carlsen er for øvrig en av de fremste ekspertene på astma i Norge og han undersøker alle skiløpere som blir tatt inn på et norsk landslag.

Therese Johaug har ingen problemer med å være åpen om det som hun og det norske landslaget anser for å være en helt normal behandling av strie luftveisinfeksjoner.

- Vi har jo ikke gjort noe galt og jeg synes langrenn er i ferd med å få et rykte det ikke fortjener. Astmamedisin har aldri økte prestasjonsevnen. Slik man forstår mediene, er det mange som begynner å tvile på norsk langrenn. Det er trist, sier Johaug.

Anbefalt behandling

Tidligere på dagen hadde kvinnelagets lege Fredrik Bendiksen hold et lite foredrag om hvordan rutinene er i det norske landslagsapparatet. Etterpå svarte han på spørsmål fra Aftenposten.

- Slik jeg forstår dette er det slik at syke norske langrennsløpere har fått astmamedisin uten at de har hatt en astmadiagnose?

- Det er riktig at når friske utøvere blir syke og jeg, som laglege, stiller en diagnose hvor de er tette i luftveiene, har nedsatt pustekapasitet, de hoster og har mye slim,får behandling, sier Bendiksen.

- Og da får de astmamedisin som inneholder salbutamol eller formeterol? De er begge astmamedisiner som står på WADAs liste som lovlig å bruke i gitte mengder.

- Disse medisinene bruker vi ikke i slike situasjoner. Det spiller ingen rolle hvilke medisiner vi bruker. Så lenge vi holder oss innenfor den doseringen som er forsvarlig og gir det på en riktig måte, er det min rolle som doktor å avgjøre om det er forsvarlig medisinering, sier Bendiksen.

Fredrik Bendiksen er helt klar på at det norske landslaget hele tiden har holdt seg på den riktige siden både etisk og sett i lys av de gjeldende regler. Behandlingen har vært gjennomført slik de har fått anbefalt fra eksperter. Skiskytter Emil Hegle Svendsen fortalte i forrige uke om lignende behandling.

- Urettferdig og sårt

De norske utøverne er sikre på at de hele tiden har fulgt ekspertenes råd og at de er hundre prosent sikre på at de ikke har noen som helst form for fordel i konkurranser av medisinbruk. Derfor synes de at kritikken den siste tiden har vært tøff.

- Ingen har gjort noe galt og jeg synes derfor det er urettferdig at vi nå får denne trøkken, sier forrige sesongs stjerneskudd Ingvild Flugstad Østberg til Aftenposten.

Hun har selv påvist anstrengelsesastma eller idrettsastma og bruker medisiner. Samtidig er hun en av de norske langrennsløperne som går flest renn.

En annen som har påvist idrettsastma er Maiken Caspersen Falla. Den olympiske mesteren fra Sotsji er helt klar på at hun aldri kunne ha deltatt på lik linje med de andre uten å bruke medisiner.

- Langrenn er drømmejobben min og hele livet har det vært det eneste jeg har drømt om å gjøre. Jeg synes det er sårt at noen stiller spørsmål ved at jeg skal få lov til å drive på med langrenn fordi jeg har astma, sier Falla til Aftenposten og sikter til Justyna Kowalczyks uttalelser om at astmasyke burde holde seg unna langrenn.

Så lite medisiner som mulig

I sitt foredrag på Hotel Bivio i Livigno mandag morgen brukte landslagslege Bendiksen lang tid på å fortelle om den systematikken som ligger bak behandlingen av luftveisplager hos norske langrennsløpere.

Bendiksen er overbevist om at det er et forsvarlig opplegg og at de som leger alltid har hatt løpernes helse som sitt viktigste fokus.

- Det er etisk viktig for meg å bruke så lite medisiner som mulig. Det er strengt og slik skal det være, sier Bendiksen.

Han gjorde det klart at hele den norske behandlingsmodellen er bygd opp sammen med ekspertise på idrettshøyskolen, Olympiatoppen og ikke minst med bakgrunn i kunnskapen til professor Kai-Håkon Carlsen, en av landets fremste astmaeksperter. Fire av de syv vitenskapelige dokumentene som er grunnlaget for hvordan WADA har laget retningslinjer for astmabehandling, har professoren forfattet.

Calrsen er også den som undersøker alle norske langrennsløpere som blir tatt ut til landslag.