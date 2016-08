Disse fire punktene kan renvaske skilandslaget

ULLEVÅL STADION: Mandag satt representanter for Skiforbundet, ledet av langrennskomitéleder Torbjørn Skogstad, seg ned for å diskutere hvordan praksisen rundt astmamedisiner skal undersøkes.

Like etter klokken 15 offentliggjorde Torbjørn Skogstad hva de hadde kommet frem til.

Det blir en uavhengig komité som skal granske problematikken. Dermed har mange eksperter fått viljen sin.

Skiforbundet vil imidlertid ikke offentliggjøre hvem som sitter i komitéen ennå. Årsaken til det er at ikke alle de aktuelle kandidatene har takket ja på nåværende tidspunkt.

- Det er en krevende situasjon langrenn står i nå. Vi ser frem til at kommisjonen gjør sitt arbeid nå, sier Skogstad til Aftenposten.

Fire punkter

Allerede fredag fremmet skipresidenten Erik Røste et krav om en full gjennomgang av medisinbruken på landslaget.

- Jeg legger til grunn at ingen friske utøvere får medisiner, og har ingen grunn til å tro at det ikke er slik. Men når det er fremsatt påstander om dette, er det behov for at spørsmålet avklares åpent og tydelig, uttalte Røste i en pressemelding.

Mandag har det altså kommet frem hva komitéen skal gjøre. Komitéen har fått en mandat, en arbeidsinstruks, på fire punkter. Det komitéen konkluderer med kan potensielt bidra til å feie tvilen som preger norsk langrenn til side.

Komitéen har fått ubegrenset med tid på å komme til bunns i saken som har rystet Idretts-Norge i sommer.

Her er de fire punktene i mandatet:

Kartlegge våre rutiner vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere.

Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell.

Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis.

Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis.

