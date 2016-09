Disse skal gjennomgå medisinbruken i norsk langrenn

Utvalget som skal undersøke medisinbruken etter astmasakene i norsk langrenn er klart, melder Norges Skiforbund i en pressemelding onsdag formiddag.

I slutten av august fikk langrennskomiteen beskjed fra skipresident Erik Røste om å foreta en full gjennomgang av medisinbruken i norsk langrenn. Det etter at TV 2 først meldte at friske norske langrennsløpere skal ha blitt tilbudt astmamedisin, til tross for at de ikke har astma.

Skiforbundet opplyser at det er leder Torbjørn Skogstad i langrennskomiteen som har ledet arbeidet med å sette sammen utvalget. Antidoping Norge har også kommet med sine innspill.

- Vi har lagt vekt på bred kompetanse innen medisin, jus og etikk og i tillegg har det vært avgjørende at ingen av medlemmene på noen måte har bindinger til Norges Skiforbund, sier Skogstad i pressemeldingen.

- Utvalget står fritt til å utvide det opprinnelige mandatet som er satt av langrennskomiteen og det viktige for oss er at alle forhold blir kjent, sier Skogstad.

Utvalget er som følger:

Leder: Katharina Rise

Fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter (i permisjon fra Riksadvokatembetet).

Medlemmer: Kjell Larsson

MD, professor, Unit of Lung and Airway Research. Karolinska Institutet.

Lars Pedersen

Dansk overlege, Ph.d. (spesiallege i lungesykdommer). Sitter i Anti-Doping Danmarks TUE-komité.

Katja Mjøsund

Lege (spesiallege idrettsmedisin), PhD. Leder av den finske TUE-komiteen. Medlem av WADAs TUE ekspertgruppe. Tidligere topputøver (orientering).

Reidun Førde

Lege og professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Saken oppdateres