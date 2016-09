Emil Iversen: Savner sengekamerat Northug

LIVIGNO: Da Emil Iversen fikk tilbud om en plass på allroundlandslaget i langrenn etter forrige sesong, sa han selvfølgelig ja. Men det er noe han savner.

I tospann med Northug

I de siste ukene har landslaget vært på forsesongens første høydesamling i Nord-Italia. Denne uken kom de ned til Livigno etter å ha prøvd skiene på breen nær Stelvio. Emil Iversen synes det er stas å være på tur med de aller beste, men han savner en person.

- For min del hadde det vært artig om Petter hadde vært en del av laget. Jeg skal ærlig innrømme at jeg trives godt på samling sammen med Petter, sier Emil Iversen.

Kurt Haugli

Iversen fikk sitt definitive gjennombrudd som langrennsløper sist vinter. Han hadde etappeseiere både i Tour de Ski og Tour of Canada. Han ble en del av landslaget faste inventar etter hvert, og da var det naturlig at løperen fra Meråker fikk en romkamerat som også har bakgrunn fra Meråker.

Han og Petter opptrådte nærmest som et par i flere runder under forrige sesong og mediene fikk mer moro enn vanlig er når norske langrennsløpere dukker opp til pressemøter. Etter sesongen har de to feriert og trent en del sammen.

Gleder seg til november

Men Petter Northug står fortsatt utenfor landslaget i store deler av året. Nå har han en avtale med skiforbundet om å tre inn i landslagsvarmen hver vinter, for så å være sitt eget Team Northug resten av året.

- Men når vi kommer til Beitostølen i november, trer han inn i laget. Da regner jeg med å ha sengekamerat for resten av vinteren, sier Emil Iversen og gliser.

Norsk langrenn har de siste ukene blitt knyttet nærmere og nærmere til bruken av astmamedisin. 25-åringen fra Meråker er i hvert fall en av løperne som kan gå rakrygget gjennom sesongen.

- Ikke har jeg astma og aldri har jeg brukt astmamedisin. Jeg har i det hele tatt hatt veldig lite problemer med luftveiene. Når jeg har blitt syk, har det vært snakk om bihuletrøbbel, sier Iversen.

Helt uten astmatrøbbel

Heller ikke han har unngått det store medietrykket det har vært rundt astma den siste perioden.

- Det blir jo mye snakk om dette på laget, men jeg kan ikke gjøre annet enn å smile, være blid og være en hyggelig kar. Og deretter gjøre den treningsjobben som må til for å bli blant de beste.

Og ettersom han nå trener blant verdens beste langrennsløpere, er det lett å gå på en smell. Det er flere unge norske langrennsløpere som de siste ti årene er blitt tatt inn på landslag for så å forsvinne ett eller to år senere.

- Jeg må være forsiktig. Ikke ta for hardt i. Jeg er ikke Martin Johnsrud Sundby. Derfor gjør jeg mye av det samme som jeg har gjort tidligere sesonger, men jeg prøver jo å ta med meg litt her og der, sier han.

Norske langrennsløpere skjønner at de har trøbbel med troverdigheten: Skjønner at det sås tvil om nasjonalsporten: - Vi har fått en ripe i lakken

Må holde igjen

På tirsdagens rulleskiøkt måtte han se seg utklasset av nettopp Martin Johnsrud Sundby da det norske allroundlaget gikk opp fra 1800 meters høyde i Livigno-dalen til Trepalle som er et fjellpass på 2200 meter.

- Vi er konkurransemennesker og ingen liker å bli gått fra på trening. Men jeg er veldig flink til å tenke renn. Det er verdenscupen som gjelder, det er VM som gjelder. Da tenker jeg som så at han skal jeg ta til vinteren, sier Iversen.