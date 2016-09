I sommer mistet han faren. Nå legger den norske langrennsløperen opp for å være med familien

«Takk til alle som har fulgt min karriere som skiløper og spesielt takk til de som alltid har hatt tro på meg og gitt meg muligheten til å drive med det jeg elsker mest, det å gå på ski. Nå som den viktigste brikken har forsvunnet føler jeg valget er riktig.»

Det skriver Ole-Marius Bach på sin Facebook-side fredag.

28-åringen fra Kolvereid i Nord-Trøndelag var lenge en lovende skiløper. I 2010 ble han verdensmester i U 23-klassen på sprinten i tyske Hinterzarten. I samme mesterskap tok han også sølv på jaktstarten.

Faren døde momentant

Bach har også flere NM-gull i stafett for Byåsen, senest i 2013, og han har bronse fra NM indviduelt. Nå velger han å legge opp, eller trappe ned som han selv kaller det.

I juni i år kom den triste nyheten om at Tor Bach hadde fått hjertesvikt og falt om under Steinfjellstafetten i Nord-Trøndelag. Ole Marius Bachs far ble 53 år gammel og var i mange år aktiv i idrettsbevegelsen i fylket, og for sønnen var Tor Bach en viktig person.

- Jeg hadde mest sannsynlig ikke vært skiløper hvis han ikke hadde vært faren min. Det er han som har stått meg nærmest og presentert meg for idrett og friluftsliv. Han har egentlig betydd alt, sier Ole-Marius Bach når vi snakker med ham fredag kveld.

Skal være med sønnen

Tapet av faren gjorde at Bach begynte å tenke. For å bli god i langrenn må du være fulltids idrettsutøver. Bach innrømmer at han har kun tenkt på seg selv, men at han etter farens død nå ønsker å prioritere annerledes.

- Det skjedde veldig brått der og da, men jeg har tenkt veldig lenge på dette. Jeg har fått litt avstand til det, og kommet til at det er helt naturlig for meg å prioritere annerledes, sier Bach.

- Som toppidrettsutøver har jeg kun tenkt på meg selv og vært langrennsløper 24/7. Nå vil jeg heller sette pris på sønnen min på seks år, som krever mer og mer. Det er viktigere å dra på fotballtreninger med han enn at jeg skal fortsette langrennskarrieren, sier han.

Punkterte lungen i fjor

Bach bor nå i Meråker, og en annen god grunn til å gi seg som langrennsløper er jobben han har fått på Meråker Videregående Skole. Der skal han trene det som forhåpentlig skal bli framtidens verdensmestere.

I samme mesterskap som Bach tok gull, gjorde Thomas Northug det samme. Når Bach ser tilbake på egen karriere ser han at han ikke klarte å ta det siste steget, som Northug til slutt klarte.

Han har slitt med en del skader og sykdom. Spesielt de siste årene, hvor han i fjor punkterte den ene lungen på trening.

- Jeg har opplevd en del skader og sykdom, men det er ikke derfor jeg ikke ble så god som jeg ønsket. Jeg ser tilbake og skulle ønske jeg hadde litt mer flaks og rutine. Jeg har vært på lag med folk som er og har vært på landslag, og jeg føler jeg har vært nærme dem. Så jeg tar med meg mye inn i den nye jobben, sier Bach.

- Pappa ville støttet valget mitt

Trønderen er fortsatt glad i å gå på ski og kommer til å snøre på seg skistøvlene også den kommende vinteren.

På Facebook har det strømmet inn med lykkeønskninger. Han sier det blir rart ikke å være fulltids utøver lenger, men Bach har de siste månedene innsett at det er ting som kommer foran det å være skiløper.

- Tanken har slått meg hvordan pappa ville reagert på valget mitt. Han ville nok at jeg skulle satse noen år. Men for å satse må man ha hodet på rett plass. Så han ville nok støttet meg, sier Ole-Marius Bach.