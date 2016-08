Kaggestad om Skiforbundet: - En intern gransking vil aldri bli helt troverdig

- Man får inntrykk av det er systematiserte programmer rettet mot utøvere. Hvis dette er initiert helt fra ledelsen så snakker vi en ukultur, og da bør man gjennomgå praksisen av det, sier Mads Kaggestad.

TV 2s ekspert på doping mener det er helt nødvendig at Skiforbundet foretar en grasking av medisinbruken på landslaget, slik skipresident Erik Røste fortalte i en pressemelding fredag morgen.

BAKGRUNN: Skipresidenten krever full gransking av medisinbruken på landslaget

- Her har man kommet dårlig ut

- Jeg legger til grunn at ingen friske utøvere får medisiner, og har ingen grunn til å tro at det ikke er slik. Men når det er fremsatt påstander om dette, er det behov for at spørsmålet avklares åpent og tydelig, sier Røste i pressemeldingen.

Røste har bedt langrennskomiteen stå for gjennomgangen av medisinbruken. Verken Røste eller langrennkomiteens leder Torbjørn Skogstad har besvart våre henvendelser fredag.

Mads Kaggestad mener det er for mange eksempler på granskinger i idretten som foregår internt, og mener Skiforbundet bør se eksternt.

- Det er helt nødvendig med en gransking. Her har man kommet dårlig ut, og hvis man ikke gjør noe, virker det ikke veldig troverdig. Dette er en innrømmelse av at dette er noe man burde gjennomgå praksisen av, sier Kaggestad.

Bukken og havresekken

- På generell basis er det typisk at idretten gransker seg selv og tviholder på den retten. Det kan godt tenkes at det kan gjøres på en skikkelig måte, men det blir aldri skikkelig troverdig. Det vil alltid bli kritisert for å være som bukken som passer havresekken. Jeg synes norsk idrett skal invitere eksterne til å bidra, sier den tidligere proffsyklisten, som mener det bør være noen fra næringslivet som for eksempel et revisjonsselskap.

Kaggestad mener forbundet har kommet dårlig ut av de siste dagers hendelser, og mener svarene fra forbundets uttalelser har vært utydelige. Han sier Antidoping Norge langt ifra har for vane å komme med så krasse uttalelser som de gjorde torsdag, og Kaggestad oppfatter kritikken som veldig tydelig.

- Det viser også at Antidoping Norge fungerer til sin hensikt. De er nøytrale og uavhengige, sier Kaggestad.

Kulturministeren: - Nødvendig med gjennomgang

- Det er viktig å huske at man ikke har brutt noen regler, og vi skal være forsiktig med å bruke ordet doping. Men det handler om den etiske siden ved å bruke astmamedisin på friske utøvere. Med alt som har kommet fram av skandaler de siste årene er dette en bagatell på mange måter, og vi skal ikke overdramatisere det. Men det er en gråsone som vi bør ha en diskusjon rundt, sier TV 2-eksperten.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) gikk fredag ut på Twitter med følgende melding:

- Dette er nødvendig å gjennomgå. Troverdigheten til norsk idrett er avhengig av en uavhengig gjennomgang. Skiforbundet må foreta en gransking med full uavhengighet. Det kan ikke stilles spørsmål ved funnene og konklusjonene.

Antidoping Norge er positive

Antidoping Norge er positive til at Skiforbundet ønsker å gjennomgå medisinbruken blant norske langrennsløpere. De står også klare til å bistå om det blir behov.

– Jeg synes det er et positivt og prisverdig initiativ at de ønsker å se nærmere på dette, sier daglig leder i ADN, Anders Solheim, til NTB.

På spørsmål om Antidoping Norge ønsker å bidra, svarer Solheim:

- Det får vi ta stilling til om vi får spørsmål. Det er først og fremst positivt at de tar et slikt initativ, sier Solheim.

– Detaljene i hvordan dette skal gjennomføres er overlatt til langrennskomiteen. Skulle det, mot formodning, vise seg at det finnes en uheldig praksis, er alle tjent med at dette kommer frem og håndteres på en god måte, sier skipresident Erik Røste til VG.

