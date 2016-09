Kalla om det norske astmabråket: – Et stempel langrennsporten må leve med

- Jeg synes det er veldig bra at vi får en ordentlig utredning, og en uavhengig utredning, av bruken av astmamedisin. Da finnes det ikke tvil rundt hvilke retningslinjer som gjelder.

Det sier den svenske skistjernen Charlotte Kalla til den svenske avisen Expressen om astmasaken som har versert i langrennsverden den siste tiden.

I juli ble det klart at Martin Johnsrud Sundby ble utestengt i to måneder på grunn av brudd på WADA-reglementet gjennom feil bruk av astmamedisin. Senere i sommer kom TV 2 med nyheten om at friske norske langrennsutøvere hadde fått astmamedisin før et internasjonalt renn i fjor.

Har ikke astma selv

Til den svenske avisen sier Kalla at hun selv alltid har vært av den oppfatning av at astmamedisinen ikke har effekt på henne, ettersom hun ikke har fått påvist astma selv.

- Jeg er ingen ekspert på det, så andre får uttale seg om det, sier Kalla.

Håper på mer klarhet i saken

- Jeg håper at det skal blir enda mer klarhet i dette før sesongen settes i gang. At det ikke bare blir en sur sak som holder på over lang tid. Men det er klart at dette er et stempel som langrennssporten må leve med, sier Kalla, som sier det er mye utydelighet som preger saken.

Justyna Kowalczyk kom med en ny bredside mot norsk langrenn og bruk av astmamedisin. Hun klinket til etter å ha besøkt syke polske småbarn.

– Kampen for dypere pust har ulike ansikter. Disse menneskene lider av en uhelbredelig lungesykdom og kan dø som 30-åringer. Eneste måten å forlenge livet på, er en lungetransplantasjon. I Norge har kampen for å puste en helt annen betydning, spesielt innen idretten, skriver Kowalczyk.

– Etter en skidag med disse barna i Zakopane, får man perspektiv spesielt når det gjelder det sportslige. Mine norske venners kamp for pusten, for å kunne slåss om medaljer, er bare pinlig, skrev Kowalczyk på sin blogg.