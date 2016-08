Kowalczyk har fått nok - fremmer tøft krav til Ski-Norge

Avsløringene rundt skilandslagets bruk av astmamedisiner har slått ned som en bombe i Idretts-Norge denne sommeren.

Én som kanskje ikke er så overrasket, er Justyna Kowalczyk (33), mangeårig konkurrent av de norske langrennsjentene.

Kowalczyk har i mange år vært kritisk til norske langrensløperes bruk av astmamedisiner, og tidligere denne uken skrev Aftenpostens sportskommentator Ola Bernhus at det er «på tide å innrømme at Kowalczyk hadde rett».

Det har imidlertid vært stille fra Kowalczyk siden TV 2 publiserte nyheten om at en representant for Norges Skiforbund skal ha tilbudt friske løpere å bruke astmamedisin.

Nå kommenterer imidlertid Kowalczyk utviklingen før første gang, gjennom et innlegg på Facebook, der hun krever å få vite hvilke norske løpere som bruker astmamedisin.

- Det er på høy tid at vi slutter å gjemme oss bak taushetsplikten til legene, og publiserer hvem som mottar hvilke former for medisiner og for hvilke sykdommer. I tillegg drømmer jeg om at hemmeligholdet blir fjernet og at vi endelig får informasjon om hvordan de (nordmennene) diagnostiserer denne astmaen, skriver Kowalczyk.

Slik svarer skiforbundet

Innlegget er publisert sammen med en artikkel fra nettstedet sport.pl, som omhandler astmabråket i Norge.

Aftenposten har lørdag ettermiddag spurt Skiforbundet om de er villige til å gi etter for Kowalczyks krav. Slik svarer kommunikasjonsdirektør Espen Graff:

- Vi har stor forståelse for at Kowalczyk har fokus på dette etter medieoppslagene de siste dagene. Det er godt kjent hos de som følger norsk langrenn hvilke utøvere som har astma og de fleste har snakket åpent om dette i media, sier Graff.

Han minner også om skiforbundet varslet en full gjennomgang av praksisen rundt astmamedisiner fredag.

- Personvernet til utøverne må vi ta hensyn til, men NSF har som kjent også tatt initiativ til en gjennomgang av medisinering i langrenn og vil ha full åpenhet om det man finner ut i forbindelse med dette, fortsetter Graff.

Stemplet Kowalczyk-utspill som «latterlig»

Den polske langrennsstjernen, som har vunnet Tour de Ski hele fire ganger, har mange ganger tidligere stilt spørsmålstegn ved hvorfor så mange norske løpere er diagnostisert med astma. Hun kalte det «galskap» i kjølvannet av at Martin Johnsrud Sundbys ble dømt for brudd på dopingreglementet tidligere i sommer.

Kowalczyk påpekte også at «alle hadde blitt forbannet på henne» etter at hun kritiserte Marit Bjørgen for astmamedisin-bruken. Blant andre slaktet den finske dopingjegeren Katja Mjøsund Kowalczyk for anklagene.

Også fra norsk hold har Kowalczyk blitt kritisert. Allerede i Vancouver-OL i 2010 kom daværende landslagssjef Egil Kristiansen med en knusende dom over polakkens anklager.

- Jeg synes dette er bare så latterlig og dumt at jeg ikke har brydd meg om å kommentere det, sa Kristiansen til Aftenposten.

Skiforbundet har avkreftet

Skiforbundet har hele denne uken vært klare på at det norske landslaget ikke misbruker astmamedisiner for å oppnå en konkurransefordel, stikk i strid med Kowalczyks inntrykk.

Torsdag kommenterte sportssjef Vidar Løfshus påstandene om at friske landslagsløpere hadde fått tilbud om å bruke astmamedisin.

- Det stemmer ikke. Vi tilbyr aldri medisin til utøvere uten at de er utredet av medisinsk personell, sa Løfshus.

- Jeg stoler på at mine leger gjør utredningene ordentlig, og at de skriver ut medisin kun når det er nødvendig, sa sportssjefen videre.

Justyna Kowalczyk har varslet at hun satser mot OL i Pyeongchang i 2018. Dermed kan hun også bli en konkurrent for det norske laget denne sesongen.