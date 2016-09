Kowalczyk med nytt stikk mot norsk langrenn: - Bare pinlig

Justyna Kowalczyk kommer med en ny bredside mot norsk langrenn og bruk av astmamedisin. Hun klinker til etter å ha besøkt syke polske småbarn.

Hun deltok nylig i et showrenn for å skaffe inntekter til cystisk fibrose-rammede i Zakopane-området. Sykdommen tar svært hardt på lungefunksjonen.

Dette skriver hun ifølge Aftonbladet i sin spalte i Polens største avis Gazeta Wyborcza mandag:

– Kampen for dypere pust har ulike ansikter. Disse menneskene lider av en uhelbredelig lungesykdom og kan dø som 30-åringer. Eneste måten å forlenge livet på, er en lungetransplantasjon. I Norge har kampen for å puste en helt annen betydning, spesielt innen idretten, skriver Kowalczyk.

– Etter en skidag med disse barna i Zakopane, får man perspektiv spesielt når det gjelder det sportslige. Mine norske venners kamp for pusten, for å kunne slåss om medaljer, er bare pinlig.

Bruken av astmamedisin i norsk langrenn har vært diskutert av mange konkurrenter i mange år.

VG har tidligere skrevet at 69 prosent av alle norske medaljevinnere i OL-langrenn siden 1992, hadde brukt astmamedisin.

Etter saken med Martin Johnsrud Sundby i sommer, blusset debatten opp både i Norge og utlandet.

Kowalczyk har vært en sterk kritiker av medisinbruken hos norske utøvere lenge.

Vidar Løfshus gir sitt syn på astma-debatten i et lengre intervju i Adresseavisen mandag formiddag. Der gjør han det klart at han synes saken er verst for de norske utøverne:

- Dette har ikke noe med doping å gjøre. I verste fall har det med gråsoner å gjøre, i den grad vi har beveget oss inn i det. Det er en veldig krevende diskusjon, som må gjøres av medisinere og ikke av mannen i gata. Jeg synes synd på utøverne, at de blir dratt ned i dritten på en veldig ufortjent måte.

Også tidligere har den polske langrennsjenta kommet med bemerkninger mot Norge, blant annet i forbindelse med Martin Johnsrud Sundby-dommen, da hun sammen med finske Aino-Kaisa Saarinen var kritiske til at den norske løperen ikke ble suspendert før dommen ble bestemt.

– Alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Nå må Saarinen og Kowalczyk forstå at dette ikke er noen vanlig dopingsak. De må sette seg inn i saken, men dette er Kowalczyk i et nøtteskall i hvert fall, sa Løfshus til VG den gang.

Dersom løpere har legeerklæring kan de bruke astmamedisin etter et strengt regelverk både i forbindelse med trening og konkurranser.

