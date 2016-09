Langrennskomiteen mener Sundby-saken burde vært håndtert bedre

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund kritiserer måten Martin Johnsrud Sundby-saken er håndtert på av forbundet, skriver VG.

Det framkommer av et møtereferat fra midten av august. Ifølge langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad, er dette et offentlig tilgjengelig dokument.

I møtereferatet blir blant annet den hasteinnkalte pressekonferansen med Martin Johnsrud Sundby i juli kommentert. Seansen blir omtalt som «god forberedt og velregissert». Det heter seg også at «Martin var ekte og god».

Men det kommer også kritikk om gjennomføringen. I referatet hevdes det at den var «så gjennomarbeidet at den ikke greide å etterlate et inntrykk av ydmykhet og læring. Dette ble forsterket av en overdreven bruk av advokat».

Skipresident Erik Røstes rolle på pressekonferansen var også et tema i møtereferatet. Det samme var beslutningen om at skiforbundet skulle erstatte Sundbys tapte premiepenger.

– Alt er enkelt når man ser tilbake på det, som vi gjør nå. Men i lys av innspill fra dere og andre, kunne man kanskje fremstått mer i retning av det som gjengis i referatet, sier Torbjørn Skogstad i langrennskomiteen.

