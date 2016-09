Langrennslege: – Bruker ikke vanlige astmamedisin på friske

LIVIGNO: Mandag morgen holdt legen for de norske langrennsjentene, Fredrik Bendiksen, et lite pressetreff for de fire journalistene som hadde møtt opp på langrennslandslagets treningssamling i italienske Livigno.

Den var i utgangspunktet ikke planlagt, men skiforbundet mener åpenbart at det er grunn til å forklare ytterligere hvordan de bruker medisiner på landslaget.

Får behandling

Det er TV 2s avsløringer om at flere friske løpere på landslaget skal ha blitt tilbudt astmamedisiner som har gitt den såkalte astmasaken nok en omdreining.

Etter en utredning svarte han på Aftenpostens spørsmål.

- Slik jeg forstår dette er det slik at syke norske langrennsløpere har fått astmamedisin har fått astmamedisin uten at de har hatt en diagnose?

- Det er riktig at når friske utøvere blir syke og jeg som laglege stiller en diagnose hvor de er tette i luftveiene, har nedsatt pustekapasitet, de hoster og har mye slim, så skal de behandles, sier Bendiksen.

- Og da får de astmamedisin som inneholder salbutamol eller formeterol? De er begge astmamedisiner som står på WADAs liste som lovlig å bruke i gitte mengder.

- Disse medisinene bruker vi ikke i slike situasjoner. Det spiller ingen rolle hvilke medisiner vi bruker. Så lenge vi holder oss innenfor den doseringen som er forsvarlig og gir det på en riktig måte, er det min rolle som doktor å avgjøre om det er forsvarlig medisinering, sier Bendiksen.

Folkelig skepsis

- Hvis dere er sikre på at det dere gjør er riktig, og innenfor regelverket, hvorfor eksisterer denne skepsisen ute blant folk fortsatt?

- Det har også jeg spurt meg om. Jeg har ikke vært imponert over det faglige nivået debatten har hatt i mediene. Men vi ønsker å være åpne og ærlige og vi mener at vi ikke har noe å skjule. Det er også formålet med at jeg i dag har fortalt om hvordan vi gjør det, sier Bendiksen.

Legen er sikker på at norske langrennsløpere er blitt behandlet på en etisk forsvarlig måte. Denne mandag morgen brukte han lang tid på å fortelle om den systematikken som ligger bak behandlingen av luftveisplager hos norske langrennsløpere.

Samarbeidsprosjekt

Han er overbevist om at det er et forsvarlig opplegg og at de som leger alltid har hatt løpernes helse som sitt viktigste fokus.

- Det er etisk viktig for meg å bruke så lite medisiner som mulig. Det er strengt og slik skal det være, sier Bendiksen.

Han gjorde det klart at hele den norske behandlingsmodellen er bygd opp sammen med ekspertise på idrettshøyskolen, Olympiatoppen og ikke minst med bakgrunn i kunnskapen til professor Kai-Håkon Carlsen, en av landets fremste astmaeksperter. Fire av de syv vitenskapelige dokumentene som er grunnlaget for hvordan WADA har laget retningslinjer for astmabehandling, har professoren forfattet.

Han er også den legen som undersøker alle norske langrennsløpere som blir tatt ut til landslag.

Frykter ingenting

Men det henger likevel en mistenksomhet over norsk langrenn. Derfor blir det i disse sager satt sammen en uavhengig granskningskommisjon som skal se på hvordan Norge har medisinert norske langrennsløpere.

Fredrik Bendiksen frykter ikke resultatet av denne undersøkelsen.

- Jeg er ærlig når jeg sier at jeg ser frem til resultatet av det de kommer frem til. Jeg håper det blir en bredt sammensatt kommisjon, også med utenlandske eksperter, hvor jeg ikke kjenner et eneste av medlemmene.