Langrennslegenden Harald Grønningen er død

Det bekrefter familien i en pressemelding. Grønningen var født 9. oktober 1934, og ble dermed nesten 82 år gammel.

Grønningen vant medaljer i samtlige mesterskap i 60-årene: OL i 1960, -64 og -68, og VM i 1962 og -66.

– Harald Grønningen var kjent som stilløperen, grunnet sin imponerende teknikk i diagonalgang. Med ham er en av de store personlighetene i norsk langrenn gått bort, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Fakta: Harald Grønningen Født: 9. oktober 1934, død: 26. august 2016 (81 år gammel). * Fødested: Lensvik * Sport: Langrenn * Klubber: Lensvik og Freidig * VM-debut: Lahti (1958) *Første OL: Squaw Valley (1960) * NM: 9 gullmedaljer og to kongepokaler (1963, 1967) *Internasjonale meritter: OL-gull: 15 kilometer (Grenoble 1968), 4 x 10 kilometer stafett (Grenoble 1968), OL-sølv: 15 kilometer (Innsbruck 1964), 30 kilometer (Innsbruck 1964), 4 x 10 kilometer stafett (Squaw Valley 1960). VM-gull: 4 x 10 kilometer stafett (Oslo 1966). VM-sølv: 15 kilometer (Zakopane 1962). * Utmerkelser: Sportsjournalistenes statuett (1961), Holmenkollmedaljen (1961), Olavsstatuetten (1966). Har også mottatt Lahtimedaljen. * Grønningen fikk en statuett utenfor Lensvik skole i 1979. (©NTB)

– Stort forbilde

Lenge ble Grønningen sett på som den evige toer, men til slutt fikk han sin første gullmedalje i stafett i VM på hjemmebane i 1966 og sin første individuelle gullmedalje på 15-kilometeren i OL i Grenoble i 1968.

– Han var framtredende da Norge ble beste vintersportsnasjon i OL i franske Grenoble i 1968, med gull på 15 km og gull i stafetten. På 60-tallet tok han ytterligere fem mesterskapsmedaljer. Framfor alt vil Harald Grønningen bli husket som en flott idrettsperson og et stort forbilde for en hel generasjon norske ungdommer på ski. Våre tanker går først og fremst til Ragnhild og den nærmeste familie, sier Røste.

Grønningen ble norgesmester ni ganger og han er tildelt Holmenkollmedaljen, Olavstatuetten og Sportsjournalistenes statuett.

– Trist at Harald Grønningen har gått bort. Langrennslegenden fra Trøndelag har gitt oss mange gode opplevelser vi aldri vil glemme, skriver kulturminister Linda H. Helleland på Twitter.

Premiesamlingen utstilt

Han ble også sett på som et forbilde blant de yngre løperne, og var en langrennsløper som hadde en tendens til å gjøre det aller best i de viktigste løpene.

I Lensvik kom han på sokkel allerede i 1979, og hans enorme premiesamling har bygdefolket tatt vare på. Den står utstilt i Lensvik flerbrukshus.

Grønningen vokste opp i en søskenflokk på åtte, derav fem brødre og to søstre. Alle brødrene drev med langrenn i barndommen.

Etter karrieren var over var han med i støtteapparatet til ski-VM i Falun i 1974, og i to år etter det var han engasjert som trener for Canada, mens de var med under prøve-OL. (©NTB)