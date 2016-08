Legen forteller at han ga friske norske utøvere astmamedisin allerede i 1984

Thor-Øistein Endsjø hevder han var den første landslagslegen som ga friske idrettsutøvere astmamedisin.

Det sier han i et stort intervju med VG søndag. Endsjø har jobbet i toppidretten i over 40 år, blant annet som lege for skiskytter-, skøyte- og friidrettslandslaget. I tillegg har han vært tilknyttet Olympiatoppen.

Det skal ha skjedd allerede under OL i Los Angeles i 1984, der det var mye forurensning i luften. Endsjø forklarer at langdistanseløpere fikk bruke astmamedisin på grunn av det, og at det var der det hele startet.

- De var i utgangspunktet friske utøvere, utøvere som ikke hadde astma og som ikke hadde vært syke på forhånd, sier Endsjø til VG.

Han mener det ga et konkurransefortrinn.

- Ja, det kan du si. Løperne som fikk medisin hadde nok et fortrinn i den konkurransen, som fant sted under ekstreme forhold. Vi behandlet irriterte luftveier med inhalasjonskortison og små doser Ventolin. Det var uproblematisk.

Endsjø stusser likevel over dagens medisineringspraksis i norsk langrenn.

- Vi foreskriver ikke astmamedisiner til friske utøvere. Punktum.

Det sier sjefslege Roald Bahr, som er medisinsk ansvarlig på Olympiatoppen. Han har fulgt med i den pågående debatten i langrenn.

Der er det kommet frem at langrennsløpere som hoster, harker og har mye slim, i noen tilfeller kan få en mild astamedisin som Atrovent, eller rett og slett bare saltoppløsning.

- Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege. Og alt vi gjør av undersøkelser og behandling av astmapasienter journalføres selvsagt, som vi gjør for medisin for andre sykdommer. Våre astmautøvere følges opp av overlege Kai-Håkon Carlsen, som er en av verdens fremste eksperter på idrettsastma, sier Bahr til Aftenposten. Han avventer det som skal skje videre.

Må ikke være tvil

- Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt. Jeg vil anbefale at man nytter seg av utenlandsk ekspertise, slik at det ikke kan sås tvil om at gjennomgangen er uavhengig.

- Hvis det viser seg at symptomfrie utøvere er behandlet med astmamedisin, strider det mot det Olympiatoppen står for, sier Bahr.

Han hverken vil eller kan kommentere noe mer, fordi opplysningene som er kommet frem er sprikende.

Særforbundene har selv ansvaret for de det driver med, inkludert helsepersonell. Olympiatoppen bistår med hjelp til å finne leger og fysioterapeuter som er interessert i å jobbe med Norges beste utøvere i ulike idretter.

Olympiatoppen har et NextGen-prosjekt gående, som betyr at man bygger opp yngre leger og fysioterapeuter til å bli neste generasjons helsepersonell innenfor idretten. Det er mulig for interesserte å søke seg inn i denne gruppen

Varsler gjennomgang

Det var TV 2 denne uken som avslørte at friske, norske langrennsløpere er blitt tilbudt astmamedisin før konkurranse. Skipresident Erik Røste har nå varslet en full gjennomgang av saken.

Aftenpostens kommentator Ola Bernhus er blant dem som har kommet med sterk kritikk mot skiforbundet etter avsløringene.

- Problemstillingen er egentlig ganske enkel: Hvorfor skal man medisinere friske mennesker, hvis det ikke er fordi man ønsker å oppnå en ekstra effekt? spør Bernhus.

Ble anbefalt å ta medisin

Det var i sommer det kom frem at Martin Johnrsud Sundby ble utestengt i to måneder etter å ha tatt for mye astmamedisin, det etter råd fra landslagslegene.

Siden den gang har det vært et stort fokus på bruk av astmamedisin i norsk langrenn, og det har kommet frem at flere tidligere og nåværende landslagsløpere har blitt anbefalt å ta medisinen selv om de ikke har blitt diagnosert med astma.

Skiforbundets leger uttalte tidligere denne uken at de ikke har noe å skjule i saken.