NRK: Sundbys ankefrist går ut lørdag

Langrennsløperen har tidligere sagt at han vil gjøre alt i sin makt dersom det finnes en mulighet for å bli frifunnet.

20. juli i år ble det kjent at Sundby ble dømt for brudd på antidopingreglene gjennom feil bruk av astmamedisin. Før det hadde han blitt frikjent av dopingpanelet til Det internasjonale skiforbundet (FIS), men Idrettens voldgiftsrett (CAS) bestemte at han likevel skulle dømmes.

I august signaliserte Sundby at han planla å anke dommen.

- Jeg føler at jeg ikke har noe valg dersom det finnes en bitte liten muligheten til å få omgjort dommen. Jeg sier hvis, for dette vet vi ikke ennå. Vi har ennå ikke fått domspapirene med underskriften av dommerne. Når vi får dem har vi 30 dager på å bestemme hvorvidt vi skal kjøre saken i det sivile rettssystemet eller ikke, sa Sundby til NTB 22. august.

Ifølge NRK skal Sundby ha mottatt papirene kort tid etter dette. Den 30 dager lange ankefristen går derfor ut lørdag, skriver kanalen.

Flere eksperter har uttalt at det skal svært mye til for å omgjort en CAS-dom.

- Det er veldig små sjanser for å nå gjennom med en anke. Hvis det ikke er noen prosedyrefeil, ser jeg dette som veldig vanskelig, har den italienske idrettsjuristen Gianpaolo Monteneri tidligere sagt til NRK.