Skjønner at det sås tvil om nasjonalsporten: - Vi har fått en ripe i lakken

LIVIGNO: - Det er ikke alt som har vært like hyggelig å lese, innrømmer sprinteren fra Oslo.

De siste ukenes fokus på norske langrennsløperes bruk av astmamedisin har satt troverdigheten til norsk langrenn på prøve. Løperne er ikke upåvirket av at det er ett tema som i disse dager er altoverskyggende når det er snakk om norsk langrenn.

Høydesamling med astmatema

Selv om de fleste har vært på høydesamling i italienske alper de siste to ukene, har de fått meg seg astmastormen i Norge. Eirik Brandsdal er ikke noe unntak. I går ettermiddag snakket de norske herreløperne om den siste tidens astmabråk.

- Vi må innrømme at vi har fått en ripe i lakken. Samtidig er jeg sikker på at det til slutt vil komme frem at vi ikke har gjort noe galt, sier Eirik Brandsdal.

Kurt B. M. Haugli

I går morges hadde sprinterne en rulleskiøkt lenger opp i dalen. Allroundlaget tok på seg klassiske rulleski og staket opp fra Livigno-dalen til 2200 meters høyde på Trepalle. En mann var suverent raskest opp, Martin Johnsrud Sundby. Han var tilbake på landslaget etter utestengelsen.

- All medisinering av norske langrennsløpere og skiskyttere stammer fra Olympiatoppen og Idrettshøgskolen. Jeg synes det har vært en veldig unyansert debatt. Vi er mange på de norske landslagene. Det er ingen som har opplevd det som har vært beskrevet i mediene, at friske løpere er tilbud astmamedisin, sier Martin Johnsrud Sundby til Aftenposten.

Det var dommen mot ham som startet hele astmadebatten. Saken er inne i sin andre fase etter at det for to uker siden kom påstander nettopp om at friske norske landslagsløpere hadde fått tilbud om astmamedisin.

- Må være ærlig

Ingen på de norske langrennslagene er upåvirket av det som har skjedd.

- Jeg skjønner at folk har mange spørsmål. Samtidig så kjenner jeg meg ikke helt igjen i den beskrivelsen som de anonyme utøverne har kommet med, sier Brandsdal.

Han har, som Therese Johaug og flere andre utøvere, fått det som kan kalles astmamedisin når han har vært syk. Han har ikke påvist astma.

Medisinen det er snakk om heter Atrovent og står ikke på Verdens Antidopingbyrås (WADA) forbudsliste. Troverdigheten til norsk langrenn i fare.

- Hvordan kan man gjenopprette tilliten til norsk skisport?

- Det jeg som utøver kan gjøre, er å være åpen og ærlig om alt, sier Brandsdal.

Han har fått mange spørsmål og kommentarer den siste tiden.

- Kompisene hjemme har jo sine meninger. Men det er vanskelig å sette seg skikkelig inn i saken. Jeg kan ikke annet å la ekspertene snakke om det de er eksperter på. Jeg føler ikke at jeg må forklare meg. Det arbeidet som den uavhengige kommisjonen skal utarbeide, blir viktig, sier Brandsdal.

- Det er ikke alt som har vært like hyggelig å lese om denne saken, sier 29-åringen fra Oslo.

Fikk telefon fra sponsor

Landslagets fremste gladgutt, nykomlingen Emil Iversen, innrømmer også at astmasaken har gått inn på ham.

- Til og med jeg, som stort sett tenker positivt, lar meg påvirke. Det har vært en kjedelig sak. Og det kan virke som om noen tror vi doper oss med de medisinene vi bruker. Det vet jo jeg at det er langt fra sannheten. Det føles litt urettferdig, sier Iversen som ikke har astma og aldri har brukt astmamedisin.

Hans Christer Holund er inne i sin andre sesong på landslaget. Han har ikke astma og har ikke, som mange andre på laget, brukt astmamedisin når han har vært syk. Likevel føler han seg mistenkeliggjort.

- Vi skjønner jo at det stormer i Norge når selv min sponsor ringer meg og spør om jeg har astma, sier Holund.

Ydmykhet

Sjur Røthe har vært med på landslaget i en årrekke. Han er sikker på at hverken han eller andre på landslaget har noe å skjule.

- Jeg leser jo nettaviser. Det er kjedelig for norsk langrenn at denne debatten blusser opp på denne måten. Jeg stiller min lit til at granskningskommisjonen finner ut om norsk langrenn har gjort noe galt. Men vi skal være veldig ydmyk i hvordan vi fremstår, sier Røthe.

- Vi driver ikke med juks

En som er sikker på at det ikke er noe tull, er den nytilsatte hovedtreneren Tor Arne Hetland.

- I norsk langrenn driver vi ikke med juks, sier han.

Han har mange år seg som løper på landslaget, han har vært trener i Sveits og Tyskland før han forrige sesong ble assistenttrener for det norske laget. I år er det han som har hovedansvaret.

- Astmasaken er nå en sak som ligger der og gnager. Vi kan ikke gjøre annet enn å være åpen og ærlig. Og så har vi fokus på det sportslige på samlingene, sier Hetland.