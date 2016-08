Svindal avslører: Kan bli tvunget til å legge opp

Aksel Lund Svindals kneskade er verre enn hva som har vært kjent. I ytterste konsekvens kan toppidrettskarrieren være over for Norges alpinstjerne, melder NRK.

I utforrennet i Kitzbühel i januar i år gikk det galt for 33-åringen. Han mistet balansen i den knalltøffe løypa, og korsbåndet røk.

Nå forteller han at skadeomfanget var verre enn det han ga uttrykk for i etterkant av operasjonen. I tillegg til at korsbåndet røk, løsnet også menisken og førte til bruskskader.

– Jeg har ikke vært uærlig. Jeg har bare ikke sagt det, sier Svindal til NRK og legger til:

– Jeg tenkte at det ikke var noen vits å dra det opp. Jeg tenkte det var bedre ikke å nevne det hvis jeg ikke fikk et direkte spørsmål om bruskskader. Det var derfor jeg gikk på krykker lenge, og måtte opereres raskt, fortsetter han.

- Menisken hadde løsnet

Svindal forteller til kanalen at ortopeden er veldig forsiktig med å gi garantier for om han vil bli helt bra av skaden.

– Menisken hadde løsnet. Og så var det den kjipeste biten ved det hele: Brusk. Når korsbåndet ryker og kneet går i en stilling det ikke skal være i, drar man av deler av beinet. Det som helst ikke skal bli dratt av, sier Svindal og legger til at det er bruskskader som kan ende toppidrettskarrierer.

– Ja, det er den biten det er vanskelig å bli kvitt, og da er det vanskelig å være toppidrettsutøver.

Landslagslege Marc Strauss sier at utøvere normalt har 70 prosent sjanse for å komme tilbake etter en korsbåndsskade, men at prosentsjansen er lavere når man har hatt alvorlige skader tidligere, slik som i Svindals tilfelle. (©NTB)