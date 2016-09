WADA uenig med norske eksperter: - Astmamedisin kan ha en effekt

Antidopingbyrået WADA mener at astmamedisin kan være prestasjonsfremmende. Dermed går WADA mot det mange hevder i Norge.

Debatten rundt bruk av astmamedisin har rullet på siden Martin Johnsrud Sundby-saken sprakk i juli.

Bildet er ifølge WADA mer sammensatt enn at astma-medikamenter ikke forbedrer prestasjonene.

– Ja, helt klart. Verden er mer kompleks. Jeg har også hørt at inhalasjon ikke skal være prestasjonsfremmende. Det fungerte kanskje å si det for noen år siden, men verden er annerledes i dag. Den siste forskningen viser at store doser kan ha en effekt, sier WADAs forskningssjef Olivier Rabin til VG.

Bruk av astmamedisin blant norske langrennsløpere har vært diskutert heftig blant utenlandske konkurrenter i mange, mange år

Den siste tiden er det kommet fram stadig nye opplysninger om utstrakt bruk i norske miljøer opp gjennom årene.

Fra utlandet er det kommet nye skarpe reaksjoner mot norsk langrenn.

Også kunnskapsrike nordmenn har satt spørsmålstegn om hvorfor så mange norske løpere benytter og har benyttet astmamedisin.

Utøvere som kan framlegge legeerklæring for sykdom, får benytte astmamedisin etter strenge regler.

