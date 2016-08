Denne drakten forener to trender

Trender er det snakk om hele tiden innen klesindustrien. Også innen draktdesign finnes det trender, og HSVs tredjedrakt denne sesongen er spesiell fordi den kombinerer to trender som har dukket opp de siste årene:

Drakter som ser ut som t-skjorter

Drakter med melert stoff

I dette blogginnlegget er hovedvekten lagt på melerte drakter, men flere av dem kan også sies å prøve å være t-skjorter, altså at det ikke er så veldig tydelig at dette er en fotballdrakt brukt i kamp.

Premier Leagues andre- og tredjedrakter: Dette er Premier Leagues styggeste og fineste drakter

Melert stoff først. Store norske leksikon definerer dette som betegnelse for garn eller stoff hvor det er benyttet en blanding av forskjelligfargede og ufargede fibrer.

Huff og huff: En ny definisjon av stygg drakt

Effekten når en bruker slikt stoff i en fotballdrakt er først og fremst at drakten får et klart retropreg. Såvidt jeg har funnet ut, er Real Madrids andredrakt fra 2013/14 den første med melert stoff, og der var stoffet valgt nettopp for å hylle heltene fra tidligere år.

Når HSV brukte samme effekt i andredrakten i 2015/16-sesongen, ble det gjort sammen med at blåfargen var i flere toner, og at det ble plassert en del streker rundt på drakten som ga et inntrykk av at dette var mer en treningstrøye enn en drakt. Vanligvis er jeg ikke så begeistret for et slikt grep, men her synes jeg det fungerer.

EM-draktene: EM-draktene: Høyt nivå, men noen skuffelser

HSVs klubbledelse og supportere var tydeligvis fornøyd med drakten, siden den skal brukes også denne sesongen. Drakten er flyttet ned til tredjedrakt, mens andredrakten til HSV er rosa i 2016/17.

En annen plass jeg synes det fungerer, er i Bayern Münchens andredrakt for 16/17-sesongen:

Her er det ingen pretensjoner om at drakten skal ha et retropreg. Det diagonale mønsteret kan igjen ligne litt på en treningstrøye, men det er såpass nedtonet at det faller ned på riktig side for meg. Nok en flott drakt, dette.

En drakt der jeg ikke synes det fungerer, er Sveriges andredrakt fra årets EM:

Her har designeren fått litt for fritt spillerom - og det er litt vanskelig å vite hva vedkommende prøver å oppnå. De melerte stripene på tvers oppleves først og fremst som visuell støy, og det bør jo langt fra være vitsen. Denne har også et slags t-skjorte-preg, og i denne sammenhengen er ikke det noen god ting.

EMs andredrakter: Dette er EMs aller fineste drakt

Her er så to melerte drakter som er ganske midt på treet:

Det er ikke så mye å si om verken Real Madrids andredrakt fra 2015/16-sesongen eller Manchester Uniteds andredrakt fra denne sesongen. Det er solide drakter som får et retropreg med det melerte stoffet. Real Madrid-drakten ser jo ekstra mye ut som en t-skjorte, siden den i tillegg er grå.

Premier Leagues førstedrakter: Premier League-draktene fra best til verst

Så til nok en drakt som ikke er så veldig vellykket:

I Chelseas andredrakt denne sesongen skjer det rett og slett litt for mye. De melerte stripene er på en måte OK, men Adidas-striper og hals i neon blir aldri bra.

Den eneste drakten i dette innlegget som ikke er melert, er denne:

Jeg tar den med fordi den har klare preg fra den andre trenden jeg nevnte - at drakten ser ut som en t-skjorte. Siden dette er en landslagsdrakt, og sponsoren i fronten mangler, blir dette ekstra tydelig. Med logoene midtstilt, øker t-skjortepreget enda mer. Noen synes denne drakten var fin, jeg er litt mer i tvil. Kanskje Puma skal ha for forsøket?

HVA SYNES DU?