Den russiske hackergruppen Fancy Bears har den siste tiden brutt seg inn i WADAs databaser og skaffet seg tilgang til medisinske opplysninger om en lang rekke idrettsstjerner. Tennissøstrene Venus og Serena Williams er blant de berørte.

Det samme er sykkelstjernene Bradley Wiggins og Chris Froome.

Presidenten i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, medgir at han er svært bekymret over det som har skjedd.

- Dette er et uakseptabelt og skandaløst brudd på medisinsk konfidensialitet, som forsøker å skade uskyldige idrettsutøvere som ikke har begått noen dopinglovbrudd, sa Bach fredag.

Han understreket videre at IOC støtter grepene WADA har tatt for å stoppe lekkasjene og for å finne de skyldige.

- Jeg har informert WADA-sjef Craig Reedie om at IOC vil bidra med det som måtte være ønskelig, inkludert å gå i dialog med russiske myndigheter, sa Bach. (©NTB)