Nå har Marit Breivik og idrettssjefene bestemt hvem som får 25 millioner

Olympiatoppen har fått 25 millioner kroner for å satse på unge talenter. Idrettene som er valgt ut er i hundre.

OL er over og Norge endte med fire bronsemedaljer. Nå satses det hardt mot å få frem unge utøvere som kan dyrkes frem til OL om to og seks år (vinter), fire og åtte år (sommer).

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er sjeleglad for at Sparebankstiftelsen DNB skal bidra med 25 millioner kroner over de neste fem årene. Og nå har særforbundene fått beskjed hvem som er de heldige i prosjektet «Flere mot toppen».

Fakta: De ti utvalgte prosjektene Badmintonforbundet: «OL 2024» Bryte-/Kampsportforbundet (bryting, taekwondo og karate): «Sammen for medaljer i 2020 - kvinner som spydspiss» Friidrettsforbundet: «Fire ut av mengden - mot verdenstoppen» Padleforbundet: «Flere padletalenter mot internasjonalt toppnivå» Seilforbundet: «Talenter mot toppen» Skiforbundet (Hopp/Kombinert): «Flere talenter mot toppen - jenter hopp og kombinert» Skytterforbundet: «Skytterlandslaget Junior» Skøyteforbundet: «Skøyter mot OL 2022» Snowboardforbundet/Skiforbundet Freeski: «Flere snowboardtalenter til toppen/Juniorlandslag free ski» Volleyballforbundet: «Morgendagens olympiere (beach volley)»

Norges Kampsportforbund med idrettene taekwondo og karate er innenfor.

- Vi skal samarbeide med bryting, og spesielt satse på kvinner som spydspisser, forteller Dag Jacobsen, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

- Dette vil bety veldig mye for oss, og gi vår satsing et løft, fortsetter Jacobsen, hvis forbund hadde med taekwondoutøver Tina Røe Skaar i Rio-OL. Og til neste sommer-OL i Pyeongchang i 2020 i Sør Korea, får karate være med for første gang.

- Og dermed satser vi også stort i karate, der utøverne skal flytte sammen i Oslo og trene der under Wayne Otto, en av verdens mest meritterte trenere, opplyser ham.

Utplukkingen finner sted i disse dager, og snart er karateutøverne i gang med prosjektet.

Mange ville være med

Ti prosjekter, som tilsammen omfatter 13 idretter, er valgt ut av en søknadsbunken på 39. Det er Olympiatoppen som har regien i talentprosjektet. Øvrebø sier det slik:

- Det har vært en tøff kamp om midlene, og mange har søkt. Vi ser viktigheten av å styrke bredden i toppidretten gjennom troverdig satsing, og er takknemlige for mulighetene Sparebankstiftelsen DNB gir oss sammen med særforbundene. Hvilke miljøer som vil lykkes neste gang, er umulig å vite, så vi må ha bredde i satsingen, spesielt på sommersiden. Det aller viktigste i dette arbeidet er daglig treningskvalitet, rette holdninger, riktig kompetanse og økonomiske midler, påpekte han da de utvalgte særforbundene var samlet til oppstart av prosjektet.

Marit Breivik skal bidra

Øvrebø er selv sjef for styringsgruppen, og han har med kunnskapsrike mennesker som Marit Breivik (sommeridrettssjef), Helge Bartnes (vinteridrettssjef), Trond Skarsem Pedersen (utviklingssjef i Olympiatoppen), Anja Veum (utviklingssjef i NIF), Siren Sundby (olympisk mester/tidligere toppidrettsutøver), Svenn-Erik Nordby (generalsekretær i Bordtennisforbundet) og Sissel Karlsen (gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB).

- De 25 millionene er tenkt å gå til noen av dem som har lite, men som vil ha stor nytte av midler, og ønsker å ta steget videre fra talent til topp. Vi legger ingen føringer, men har ønsker. Ett av de fremste ønskene er samarbeid på tvers. Flere av søknadene understreker ønsket om å samarbeide på tvers av idrettene, sier Karlsen sie

Nettopp dette samarbeidet mellom Norges Bokse- og Bryteforbund, med tre idretter involvert og spissing mot jenter, er noe komiteen falt for. Det har ikke vært lett å komme gjennom nåløyet.

For selv om dette føles som å vinne i Lotto, må særforbundene også prioritere denne talentsatsingen med egne midler.

- Og det vil vi gjøre, sier Jacobsen, som vet at de som skulle velge ut har lagt vekt på at det skal være tydelige mål, at idrettene skal strebe mot et internasjonalt toppnivå og at forbund med internasjonal toppidrettskultur er foretrukket.