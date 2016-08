OL-vinner ble frastjålet gullmedaljen - så fikk han gladmelding fra Chloe (7)

Hvis du fikk med deg OL i Rio de Janeiro i sommer, så du de sterke følelse som er i sving når årevis med treningsarbeid bærer frukter i de olympiske lekene.

For utøverne er medaljene de vinner under OL minner for livet, og symboler på et liv preget av svette og hardt arbeid.

Derfor er det kanskje ikke vanskelig å forestille seg at Joe Jacobi (46) ble stresset da han oppdaget at hans gullmedalje hadde blitt stjålet i juni.

Jacobi sikret seg medaljen under C-2-slalom-øvelsen i kano under sommerlekene i Barcelona i 1992. Men han mistet den altså igjen etter at noen hadde brutt seg inn i bilen hans og stjålet den.

Historien fikk imidlertid en lykkelig slutt. For flere uker senere gikk Chloe Smith og faren hennes en tur i Atlanta, Georgia da hun oppdaget gullmedaljen i en søppelhaug.

- Utrolig rollemodell

Lille Smith hadde tydeligvis blitt oppdratt riktig. I stedet for å beholde medaljen ga hun den nemlig tilbake til Jacobi, som hadde fortvilet over den tapte medaljen i sosiale medier.

Kimberly Willis Green, Atlanta Public Schools

De involverte partene fortalte den hyggelige historien mandag, da Jacobi stakk innom Chloe Smiths skole. Da fikk syvåringen også skryt fra OL-vinneren.

- Dette er idéen om å velge å gjøre det rette, og derfor takker jeg deg for din karakter og at du gjorde det rette. Til foreldre hennes og familien hennes, takk til dere også, sa Jacobi til WSB-TV, en lokal TV-kanal i Atlanta.

- Vi trenger ikke å sitte og snakke om de dårlige valgene og den dårlige oppførsel til idrettsutøvere. Noen ganger har vi utrolige rollemodeller å følge inne i en barneskole, fortsatte han.

- Hun finner alltid ting

Han kunne altså prise seg lykkelig for den nysgjerrige lille jentas nysgjerrighet.

- Hun plukker alltid opp ting, hun finner alltid ting, fortalte moren Charlmonique Cunningham til ABC News i juli.

Cunningham trodde selv at medaljen var søppel, men heldigvis ville ikke Chloes far høre snakk om det.

- Faren hennes visste med en gang var det var. Han hadde sett nyhetene. Han visste at medaljen hadde blitt stjålet, sa hun.