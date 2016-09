Plasseringen av tatoveringen til Bronse-Berge avslører alt om veien videre

33-åringen er kommet hjem etter 14 dager på ferie i Natal i Brasil. Nå har han og samboer Roselle Utne dratt noen dager til hennes familie i Båtsfjord.

Berge, som tok bronsemedalje i Rio-OL, er i tenkeboksen. Skal han satse videre mot Tokyo-OL om fire år?

Svaret kommer i form av plassering av en tatovering.

- Jeg har tatovert logoen fra Beijing og London på den ene siden av overkroppen. Jeg skal uansett ha med Rio også. Hvis jeg velger å få den under de to andre, betyr det at karrieren er over. I alle fall i OL-sammenheng. Hvis jeg velger å plassere Rio på den andre siden, betyr et at jeg går inn for et nytt OL. For da må jeg ha plass til logoen fra Tokyo også, ler Oslo-gutten.

- Telefonen gikk varm

Han hadde deltatt i to OL før Rio, begge gangene kun med bryting i én kamp. Det irriterte Berge, som endelig klarte å nå målet om medalje i Brasil.

Gledestårene, omfavnelsene, utbruddet, og alt som hørte med, var nesten for mye både for ham og det norske folk.

- Telefonen gikk varm i en uke etterpå. Jeg måtte slå den av i perioder, for å få tid til å roe ned og være på ferie med familie og venner, sier veteranen.

Utøveren fra Oslo Bryteklubb synes det er stor stas at så mange har vist sympati og gleder seg over det han oppnådde. Han tok den ene av Norges totalt fire bronser i Rio, og fikk så mange meldinger, mailer og telefoner at han mistet tellingen.

Martin Lyngstad Slottemo

- Men jeg prøver å svare alle dem som henvendte seg. Det er jo så fint at de tok bryet med det, forteller bryteren, som også holder på med den oppgaven for tiden.

Holder kroppen i form

Han trener én gang om dagen, men bare lystbetont. Kroppen trenger å hente seg inn. I høst blir det mye grunntrening.

Så fort han er tilbake i hovedstaden, skal Berge finne ut om de åtte sponsorene vil være med videre, og hvis de sier nei, om det er mulig å finne nye.

- Men uansett er det viktigst å ha på plass lyst og motivasjon. Derfor må jeg kjenne litt på det, om motivasjonen er like sterk som den har vært. Jeg tar den tiden det trenger. Jeg må få landet litt.

Uansett – tatovering skal han ha, og det før jul. Da vet han hva det blir til. Samboeren har tidligere sagt «bare kjør!» så lenge han synes det er gøy og givende.

- Jeg håper at det som skjedde i Rio kan inspirere andre til å starte med bryting. Det er så mye glede i det, mener bronsebryteren.