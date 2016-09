Russere hacket WADA: Sensitive opplysninger om tennissøstrene på avveie

Det bekrefter WADA selv tirsdag kveld. Hackerne skal ha prøvd daglig i flere måneder, og nå har de lykkes. Hackerne skal sitte på informasjon som inneholder sensitive opplysninger om utøvere fra en rekke nasjoner som deltok under OL i Rio de Janeiro i sommer. Hackergruppen kaller seg "Fancy Bears" ifølge BBC.

– WADA fordømmer de pågående cyberangrepene som blir utført i et forsøk på å diskreditere WADA og det globale antidopingsystemet. WADA er av politiet informert om at angrepene har sitt utspring i Russland, sier WADA-direktør Olivier Niggli.

Venus og Serena Williams

Hackerne har publisert hvilke medikamenter som utøverne har fått fritak til å kunne benytte seg av.

«Vi starter med den amerikanske troppen, som har svertet sitt navn med skitne seirer. Vi vil også avsløre eksklusiv informasjon om andre olympiske komiteer på et senere tidspunkt» heter det på hackinggruppens nettsider, ifølge VG.

To av utøverne som er rammet er tennissøstrene Venus og Serena Williams. Det samme gjelder turneren Simone Biles og basketspilleren Elena Delle Donne. Ifølge publikasjonen til hackerne har Serena Williams fritak til å kunne bruke oxycodone, hydromorphone (opioids), prednisone, prednisolone, og methylprednisolone. Venus Williams kan ta i bruk prednisone, prednisolone, triamcinolone og formoterol.

- Uhørt

Den amerikanske turneren Simone Biles, basketballspilleren Elena Delle Donne og tennissøstrene Venus og Serena Williams er de fire utøverne som får opplysninger om seg selv brettet ut på hackernes nettside.

– Det er uhørt at hackere på ulovlig vis kan skaffe seg tilgang på konfidensiell medisinsk informasjon i et forsøk på å sverte utøvere, og få det til å se ut som om de har gjort noe galt. Det har ikke utøverne gjort. Tvert imot: I hvert av disse tilfellene har utøverne gjort alt korrekt hva gjelder de globale reglene for å få tillatelse til å bruke et spesifikt medikament, sier Travis Tygard, sjefen for det amerikanske antidopingbyrået USADA, om hackingen i en pressemelding ifølge Florida-avisen Naples News.

IOC fodømmer

Fancy Bear-gruppen har lagt ut en serie filer til utøvere som er blitt definert som avvikende analytiske funn (AAF) og medisinske unntak (TUE). Med AAF menes at stoff som WADA har på sin forbudsliste, er funnet hos utøveren, men er ikke blitt klassifisert som doping på grunn av en medisinsk årsak. En TUE er utøvere som på grunn av skadebehandling må bruke medisiner som er på WADAs forbudsliste.

En talsmann for Den internasjonale olympiske komité (IOC) fordømmer også hackingen og sier at ingen av utøverne har brutt noen dopingbestemmelser.

– IOC fordømmer på det sterkeste slike metoder som har som eneste grunn å ødelegge ryktet til en ren utøver.

I forrige måned opplevde WADA at den russiske varsleren Julia Stepanovas journaler var blitt utsatt for hacking. Det var Stepanova som ropte varsku slik at WADA fikk satt i gang en omfattende etterforskning av russisk doping. Stepanova er for tiden bosatt i USA.

En rapport ble presentert før OL i Rio de Janeiro og avslørte omfattende statsstøttet doping innen russiske idrett.

Russland ble truet med å bli nektet deltagelse i Rio-OL på grunn av systematisk doping, men fikk til slutt delta til manges frustrasjon. Russerne kunne imidlertidig ikke sendte utøvere som tidligere er dopingdømt, selv om de hadde sonet ferdig straffen.