- Veldig synd at ingen blinde er med for Norge i Rio

Tirsdag kveld denne uken: Hjemme i Norge har klokken passert midnatt, men her i Rio er det fortsatt liv.

En provisorisk fotballarena lyser opp i kveldsmørket i «Olympic Park».

Inne på arenaen er det stille. På skilt plassert over hele tribunen får tilskuerne beskjed om å holde seg i ro.

Nede på kunstgresset stiller en av spillerne på det spanske laget seg opp for å ta straffespark. En guide bak målet til den mexicanske keeperen slår hardt på begge stengene for å signalisere hvor målet befinner seg.

Den spanske spilleren lader skuddfoten og drar til med tuppen av foten. Ballen suser i mål. På tribunen erstattes stillhet med ellevill jubel. De spanske spillerne løper rundt i glede over 1-0-scoringen.

Så blåser dommeren kampen i gang igjen. På tribunen vender stillheten tilbake. Det blir ikke flere jubelbrøl. Spania vinner kampen 1-0.

Slo vinnertid fra OL

Blindefotball, der det er fem spillere på hvert lag på banen, har vært en del av Paralympics siden 2004. Det er en av to øvelser der verdens mest populære idrett er representert i de paralympiske lekene. Den andre er for utøvere med cerebral parese. Der spilles det syv mot syv.

Ueslei Marcelino, Reuters

I blindefotball lager ballen en rislende lyd hver gang den berøres. Slik kan spillere orientere seg på banen uten å kunne se.

Det er en av en rekke idretter for synshemmede på det paralympiske programmet. På mandag løp de fire beste på 1500 meter for synshemmede inn til en raskere tid enn vinneren av tilsvarende finale under OL.

I den norske troppen finnes det utøvere med en rekke forskjellige funksjonshemninger, men ingen synshemmede er representert.

- Vi er bekymret

Arnt Holthe, generalsekretær i Norges Blindeforbund, mener at det er synd.

- Vi synes det er veldig synd at ingen blinde er med til Rio. Vi er bekymret for at så få blinde og svaksynte er med nå. Det var mange flere på et tidligere tidspunkt, særlig i svømming og friidrett. Nå er det veldig få, sier han.

Han mener at det i dag ikke tilrettelegges nok for å inkludere synshemmede i idretten.

- Det var mer idrett som ble tilrettelagt på et tidligere tidspunkt. Treningsforholdene var mer tilrettelagt, og det var miljøer som blinde og svaksynte følte seg komfortable i, sier han.

Idrettspresident Tom Tvedt sier det er en krevende oppgave å få tak i utøvere i disse idrettene, og at Idrettsforbundet sammen med blindeforbundet jobber med å finne ut av hvordan de skal få flere med i idretten.

Jobber med å gi tilbud

- Vi er et lite land, og heldigvis er det ikke så mange med synsnedsetelse . Fra idrettens ståsted, med særforbundene som driver aktiviteten, jobber vi kontinuerlig med gi et tilbud til idrettsutøvere, sier han.

Martin Slottemo Lyngstad

Han forteller at det finnes nok av idretter for de synshemmede og blinde, og at Idrettsforbundet og organisasjonene må se på hvordan man kan rekruttere og videreutvikle. I OL finnes blant annet blindefotball, goalball for blinde og svømming for blinde.

- Vi jobber hver dag for å gi tilbudet fra idrettens side, men vi må jobbe videre for å få dem inn og gjerne via/sammen med synsorganisasjonene

At synshemmede har behov for ledsager krever ekstra ressurser.

- Det handler om å tilrettelegge og motivere. Når man er blind og svaksynt, er man ofte avhengig av ledsager og trener. Å få dette på plass er ikke så enkelt. Men Sportsklubben Vidar har gjort mye for dette. De har arrangert treninger på Bislett som har vist seg å være en suksess, sier Holthe.

Mener tilbudet er svekket

Flere synshemmede har vunnet medaljer i Paralympics for Norge tidligere. Blant annet vant den blinde rytteren Anne Cecilie Ore to gull i 1996 og to sølv i 2000.

Generalsekretæren i blindeforbundet mener at tilbudet er blitt svekket etter at enkelte særforbund fikk ansvaret for funksjonshemmede.

- Tidligere hadde vi et eget særforbund som tok vare på idrett for funksjonshemmede. Det ble nedlagt, og de enkelte særforbundene skulle ha ansvaret for funksjonshemmede. Jeg tror kanskje det har vist seg at etter dette har færre blinde og svaksynte drevet med idrett. Blindeforbundet har vært i flere møter med Norges Idrettsforbund, og de har vært positive. Men jeg tror vi må ta dette på alvor for å få flere blinde og svaksynte til å drive med idrett, fastslår Arnt Holthe.

- Det er mange måter å organisere på. Vi har valgt at særforbundene ansvar for aktiviteten. Før hadde man spesialskoler for synshemmede, som la til rette for utvikling av idrettsmiljøer og kulturer. Man ser på flere av landene som kommer hit at de har store institusjoner.Det har vi ikke i Norge lenger. Det er få synshemmede i Norge, og da er det utfordrende å bygge miljøer, sier Tom Tvedt.