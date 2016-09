Da Birgit Skarstein ble lam, nektet hun å starte med idrett

RIO DE JANEIRO: I en rapport skrevet av en sakkyndig i Norsk Pasientskadeerstatning, heter det at epiduralbedøvelse ble satt «på feil sted, med feil dose, over for lang tid».

Rapporten handler om Birgit Skarstein.

I 2008 reiste hun til Thailand, nær grensen til Burma, for å jobbe på et barnehjem. I desember det året skadet hun seg alvorlig etter en badeulykke. Hun gjennomgikk en rekke operasjoner, den siste i Oslo. Den gikk helt galt.

20 år gammel var Birgit Skarstein plutselig lam fra livet og ned etter en sykehustabbe. Hun husker den første tanken som slo henne: «Hvordan kan jeg fortsette å være meg uten å kunne gå lenger?»

- Ville ha tilbake livet mitt

Nå er roeren et av Norges gullhåp i Paralympics i Rio de Janeiro.

Men først var hun fast bestemt på at hun ikke skulle inn i idretten.

- Da jeg skadet meg, valgte jeg helt bevisst ikke å begynne med idrett. Siden jeg hadde vært så aktiv før skaden, var det mange leger i min rehabilitering som sa at jeg måtte begynne med idrett, sier Skarstein.

- Hvorfor ville du ikke det?

- Fordi jeg ville ha tilbake livet mitt. For meg var mitt viktigste mål å komme tilbake til mitt liv. Og da valgte jeg bort idrett for å satse på utdanning.

Da Skarstein havnet i rullestol, merket hun fort hvordan omgivelsene forandret sitt syn på henne. Hun opplevde at mennesker rundt henne definerte hva hun kunne og ikke kunne få til. Hun følte seg avskrevet.

Men etter at Skarstein var med i NRK-serien «Ingen Grenser», som ble sendt i 2012, opplevde hun at omgivelsene begynte å forstå hva hun faktisk var kapabel til.

- Jeg føler meg funksjonssterk

Selv ser hun ikke på seg selv som funksjonshemmet.

- Det er ikke beskrivende for det mennesket jeg er. Jeg føler meg mer funksjonssterk. Jeg er veldig funksjonssterk i armene og ganske funksjonshemmet i beina. Men ingen er bare det ene. Man er en mye større sum enn det de enkle begrepene gir uttrykk for, sier Skarstein.

På hotellet hun bor på ved Ipanema-stranden i Rio de Janeiro snakker hun engasjert. Med jevne mellomrom bryter hun ut i latter. Før hun skal til pers i vannet fremstår hun åpen, bestemt og humørfylt.

En viktig grunn til at hun er i Rio de Janeiro nå, er Paralympics i London for fire år siden. Birgit Skarstein reiste ned for å se på fra tribunene. Og der hun først ikke ville høre på legenes anbefalinger om å begynne med konkurranseidrett, var alt snudd opp ned etter mesterskapet.

- Jeg husker veldig godt da jeg landet i London. Vi tok en taxi inn mot sentrum. Da så jeg gigantiske reklameplakater fra Channel 4. På den ene sto det «Thank you for the warmup», med klar henvisning til OL. På den neste sto det «Meet the superhumans». Det var første gang jeg så noen omtale det å være funksjonshemmet på den måten, sier Skarstein.

- De var sterke, tøffe, rå og enormt funksjonssterke. For meg var det første gang jeg ble oppmerksom på hvor utrolig imponerende paralympisk idrett er. For meg som menneske ble det en omvending. Og for meg som utøver ble det en kjempeomvending, fortsetter hun.

Tok VM-gull etter to år

Hun holdt allerede på med langrennspigging, men nå ville hun finne seg en sommeridrett. Det var Cato Zahl Pedersen, sjef for den norske Paralympics-troppen, som anbefalte henne å prøve roing.

I 2012 begynte hun med roing for første gang. Året etter tok hun VM-sølv. Og i 2014 ble det gull.

Hvordan er det mulig å nå verdenstoppen så raskt? Spørsmålet er naturlig. Men for Birgit Skarstein er premissene for spørsmålet feil.

- Jeg hadde drevet med svømming i 11 år, og jeg hadde drevet med håndball, klatring og kampsport. I tillegg var jeg allerede i gang med langrennspigging. Selv om jeg først ikke ville drive med konkurranseidrett, trente jeg to og en halv time hver dag. Jeg hadde trent nok styrke og motorikk til at jeg tok det raskt. Og så har jeg et teknisk hode, forklarer Skarstein.

Fakta: Birgit Skarstein Født 10. februar 1989 (27 år). Konkurrere i roing og langrennspigging. Har ett gull, ett sølv og én bronse fra VM i roing. Er medlem av finanskomiteen i bystyret i Oslo (Arbeiderpartiet) og har en rekke verv i politiske og veldedige organisasjoner.

- Roing er livet mitt

Hun er blitt en integrert del av det norske romiljøet. De trener og konkurrerer på de samme stedene. Sammen med Olaf Tufte og resten av rogutta legger hun ned enorme treningsmengder, og sammen drar de hverandre fremover mot toppen.

- Det er et utrolig godt miljø. De har stilt strenge krav til meg, og jeg har jobbet målbevisst. Jeg har jo gjort dette til livet mitt. Jeg valgte å satse, og da gjør jeg det ikke halvveis, fastslår Skarstein.

Fredag ror hun kvalifisering. Går det som håpet, er det finale på søndag.

- Medalje er målet. Hvis jeg treffer riktig med det jeg gjør, kan jeg være god nok for gull. Men konkurransen er tøff, sier Birgit Skarstein.