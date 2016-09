«De normale kan stå der med brukket arm og sykmelde seg, mens en uten arm går på jobb»

Han håndhilser med kroken på høyre arm. Til den er det festet en mobiltelefon som ringer støtt.

ERIK THORBERG/NTB SCANPIX

Fra 1980 til 1994 vant han 13 gull og én sølvmedalje i langrenn, alpint og friidrett. Få kjenner Paralympics bedre enn ham. Selv synes han ikke at det han er oppnådd er så spesielt.

- Jeg vil gjerne at både arbeidsgiver og naboen min skal se at det er ikke fantastisk det Cato får til. Det er ganske håndterlig bare du trener. Det er ikke fantastisk, det er bare helt ålreit. Ikke overdriv. Du greier å leve et fint liv med bare en klo, sier han.

Rundt oss i «Olympic Village» yrer det av liv. På det åpne området ser vi utøvere i rullestol, utøvere som mangler ett bein eller en arm. Utenfor McDonalds er køen lang og konstant. Noen spiller sandvolleyball. Mangfoldet som utspiller seg her, rammes inn av en rekke høye betongbygninger, der flaggene til alt fra Tyrkia, Aserbajdsjan og til Frankrike henger over balkongene.

Fått med deg denne? Norges gullhåp ble født med én arm og ett bein. Så ble hun etterlatt på fødestua

- Stilles for lite krav

Det er denne idrettsfesten det først og fremst handler om for Cato Zahl Pedersen nå. Men han har mye på hjertet.

- Det viktigste budskapet vi kan være med på å sende er at vi viser muligheter og hvilke fantastiske ressurser vi kan være hvis vi blir stilt forventninger og krav til. Idretten stiller forventninger og krav. Det bør samfunnet også gjøre. Da føles et positivt press som man kan utvikle sammen hvis man er interessert i det medmenneskelige. Det er det vi er med på å uttrykke her, sier han.

Cato Zahl Pedersen er engasjert.

- Du mener at det stilles for lite krav?

- Det stilles for lite krav i det norske samfunnet til borgere med ulike typer utfordringer. Folk får beskjed: «Du er ufør». Vel, du kan være toppidrettsutøver som ufør, men derfor burde du kanskje ikke være ufør, for da kunne du bidratt på andre områder også, sier han.

Caroline Dokken Wendelborg/ Team Norway

Mener det er for mye syting og klaging

- I vår velferd har vi en tendens til å syte og klage for mye. Velferdsgoder er litt for tilgjengelig uten at det er forventninger til hva man selv skal gjøre. I stedet bør man utfordre mer: Hva vil du? Må du være hjemme om du har brukket armen? Som funksjonshemmet blir du løsningsorientert. Det må du. Du må se annerledes på situasjonen. Du kan ikke sette deg ned og tenke at om en liten stund blir det normalt igjen. Det blir ikke det. Armene vokser ikke ut, du blir aldri frisk i beina, du vil alltid være blind. Det må du leve med. Og da har du en innstilling til livet som er lysere enn den litt mørke om at «dette er en tung dag, jeg får ikke jobb, alt er møkk». Som funksjonshemmet blir du litt mer sulten på livet og å få det til, fortsetter han.

Fakta: Cato Zahl Pedersen Født 12. januar 1959 (57 år).

Fikk 17 000 volt gjennom kroppen da han klatret opp en høyspentmast som 14-åring. Hele venstrearmen og store deler av høyrearmen ble amputert.

Vant 13 gull og ett sølv i Paralympics i idrettene alpint, langrenn og friidrett.

Har fått en reke utmerkelser, blant annet Egebergs Ærespris i 1981.

Nå har han ansvaret for paralympisk idrett i Olympiatoppen.

Paralympics-sjefen mener mange kan lære mye av utøverne som konkurrerer her i Paralympics.

- Det er de som har to armer og to bein og er helt normale, som kan virke litt tafatte når de blir stilt overfor en del utfordringer. De kan stå der med brukket arm, og så blir de sykmeldte. Mens en uten arm går på jobb.

- Min opplevelse med 17.000 volt har gitt meg en skikkelig smell i livet som har minnet meg på sårbarhet og styrke, og i den balansen lever jeg av å utfordre meg selv og kjenne at jeg lever. Sammenlignet med en som aldri har opplevd mer enn at en ikke greier å vaske klærne sine selv omtrent, hvem er det som har et mest rikt liv? spør Cato Zahl Pedersen.

Få oversikt: Her er sju norske høydepunkter du bør få med deg fra Rio

Går ut mot «selfie-kulturen»

På de 43 årene siden livet ble forandret over natten, har han sett en utvikling i samfunnet. En utvikling han beskriver som «positiv, men treg». Han ser at det er mer aksept for funksjonshemmede, at de er en mer integrert del av samfunnet og idretten, og at den oppvoksende generasjonen har et annet bilde av paralympiere enn tidligere generasjoner.

Men han ser også med bekymring på en kultur som vokser frem. En kultur der det stadig blir viktigere å fremstå vellykket utad.

Cato Zahl Pedersen omtaler det som en selfie-kultur.

- Jeg opplever at de normale prøver å komme seg mest mulig vekk fra å se annerledes ut. De bruker penger og tid på å se ut som en annen enn den de er. En funksjonshemmet putter ikke på en arm ekstra for å se mer vellykket ut.

- De mest vellykkede ifølge samfunnet er de som ser ut som zombier alle sammen, fordi de ikke skiller seg ut fra noen andre. Det handler om å gå på akkurat den riktige skolen og se akkurat sånn ut. De spenningene tror jeg vil gjøre at kløften blir enda større. Det blir nok ikke noe enklere å leve i fremtiden. Teknologien kan gjøre ting enklere, men det blir like komplekst å leve sammen med hverandre i det bildet om at man skal være perfekt, i en stadig mer selfie-kultur der vi ser mer på oss selv enn på andre, sier han.

Den teknologiske og medisinske utviklingen kan gi helt andre muligheter i fremtiden. Kanskje kan en funksjonshemmet få armene tilbake?

- Hvilke konsekvenser får dette for annerledesheten? Kanskje vil det gjenskape en form for normalitet. Men det vil være synd. Jeg kunne aldri tenkt meg å ha en venstrearm igjen. De normale skal få deg til å tro at det er det ultimate. Men det ultimate er ikke å ha to bein og to armer, det ultimate er å få lov til å være i sitt liv med sine opplevelser, fastslår Cato Zahl Pedersen.