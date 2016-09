Det siste Lübbe sa før hun red inn til gull var «Mina, nå er det vår tur»

RIO DE JANEIRO: Ann Cathrin Lübbe vant Paralympics-gull for første gang i 2004. Nå kan hun omsider juble for gull igjen. Lübbe vant i dressur sammen med hesten Donatello.

- Nå er jeg bare utrolig fornøyd. Jeg er veldig stolt av Donatello. Han er en kamerat, smiler Lübbe.

Lübbe fikk 72.878 prosent av dommerne. Den utøveren som får høyest prosent vinner. Hyppigheten, størrelsen og viktighetsgraden av feilene som gjøres er det som avgjør hvor mange prosent som trekkes.

Hele pallen ble representert av Skandinavia. Danmarks Susanne Sunesen tok sølv (72.171 prosent), mens Sveriges Louise Etzner Jakobsson tok brons (70.366 prosent).

Ann Cathrin Lübbe vant Norges andre gullmedalje her i Rio de Janeiro. Svømmeren Sarah Louise Rung vant den første natt til mandag. Totalt har Norge foreløpig innkassert fire medaljer i de første paralympiske lekene på søramerikansk jord.

Den gripende historien

Etter noen år utenfor det ypperste selskap, er Lübbe tilbake på topp med hesten Donatello.

Bak hesten ligger en svært spesiell historie. Den tilhørte egentlig Mina Skogheim, som mistet livet i trafikken bare 18 år gammel i 2013.

NTB SCANPIX

Minas foreldre Tanja Lillemæhlum og Kim Skogheim, som er på plass i Rio, var fast bestemt på ikke å selge Donatello. De følte at den var en del av Mina. Derfor ville de at Minas ridelærer skulle overta Donatello. Minas ridelærer var Ann Cathrin Lübbe.

Minas store mål var å komme til OL med Donatello. Da Tanja Lillemæhlum og Kim Skogheim fra tribuneplass så Lübbe ri inn til gull på ridearenaen, var det mye som gikk gjennom hodene deres. Det var en helt spesiell stemning.

- Mina er med på den medaljen. Det var det siste jeg sa i dag før jeg red inn: «Mina, nå er det vår tur. Nå gjør vi så godt vi kan». Hun blir jo med uansett, sier en rørt Lübbe.

- Skulle egentlig ikke vært her

For Tanja Lillemæhlum og Kim Skogheim var det vanskelig å sette ord på følelsene etter gullet. Det ble både smil og tårer.

- Jeg er veldig, veldig glad på vegne av Ann Cathrin, som har tatt vare på hesten. Samtidig er jeg litt i kjelleren. For han skulle egentlig ikke vært her. Men det var kanskje «meant to be». Det synker vel inne etter hvert, men det er litt tøft. Det er litt tungt akkurat nå. At det blir gull, gjør historien enda sterkere, sier Kim Skogheim.

DANIEL RØED-JOHANSEN

- «Meant to be», gjentar han, før han fortsetter: - Nå blir det ny tatovering på meg.

- Jeg er veldig glad for at Ann Cathrin får en så bra belønning for å ha tatt vare på hesten vår. Det har hun fortjent. Så blir det masse følelser. En gang i fremtiden er det en drøm vår datter skulle hatt. Jeg blir litt stum, sier Tanja Lillemæhlum.

For Ann Cathrin Lübbe betyr det mye at foreldrene er til stede i Rio. Veien mot gullmedaljen har vært et felles prosjekt.

- Det betyr utrolig mye for meg at foreldrene til Mina er med meg på denne reisen. Det er kanskje det som betyr mest av alt. Før var de foreldrene til Mina. Nå er de blitt mine beste venner, sier Lübbe.

PRIVAT

Merittert utøver

Det var svært varmt i Rio de Janeiro under konkurransen. Hestearenaen, som ligger like ved en militærleir, lå badet i sol. Det mente Lübbe var en fordel for henne på veien mot gull.

For Ann Cathrin Lübbe er dette Paralympics nummer fire. Med hesten Zanko vant hun to gull i Athen i 2004. I Hong Kong i 2008 ble det to sølv og én bronse. To ganger er Lübbe blitt kåret til «Årets funksjonshemmede utøver» på Idrettsgallaen.

Men Zanko ble blind og måtte avlives. Dermed hadde hun ikke noen hest som var god nok for å kvalifisere seg til Paralympics i London for fire år siden.

- Jeg har alltid vært en utøver som vil finne de små tingene som gjør meg bedre. Da jeg var på topp med Zanko var jeg sulten, men jeg har vært enda mer sulten nå som jeg ikke har vært på topp, sa Lübbe før Paralympics

Fakta: Ann Cathrin Lübbe Født: 23.01.1971 (45 år). Yrke: Dressurtrener. Hest: Porsborggårdens Donatello. Meritter: To gull i Paralympics i 2004 med hesten Zanko, to sølv og en lag-bronse i Paralympics 2008. Handicap-klasse: 3. I Rio: Rir kvalifisering søndag. Selve medaljeøvelsene går 13. og 16. september.

Fått med deg denne? Laget lot som om de var utviklingshemmede: Her er historien om en av tidenes idrettsskandaler

Hun har hatt leddgikt siden barndommen, og under Paralympics er hun med i klassen for de nest friskeste i dressurridning.

Det er først etter å ha overtatt Donatello at Lübbe igjen kunne kjempe i verdenstoppen.

Og tirsdag gikk hun helt til topps i Paralympics.

- I will always be back, melder en smørblid Ann Cathrin Lübbe.