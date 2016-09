Dødsulykke i Paralympics: Syklist omkom etter velt

Den iranske paralympiske syklisten Bahman Golbarnezhad (48) kræsjet lørdag stygt i landeveisrittet i klassen C4, som går på redusert funksjon i nedre halvdel av kroppen, men som likevel kan bruke vanlige sykler.

Senere lørdag opplyste den iranske paralympiske komite om at Golbarnezhad døde på sykehuset som følge av et brudd i nakken. Det melder BBC.

- Det er vanskelig for oss å meddele denne triste beskjeden. Han var en eksemplarisk paralympisk idrettsutøver, som med kjærlighet og energi, gjorde sitt beste for landet og for å gjøre oss alle stolte. Til syvende og sist ga han livet sitt for dette, skriver den iranske paralympiske komité i en pressemelding.

Iraneren ble 48 år gammel.

Ifølge Expressen skal ulykken ha skjedd da han mistet kontroll over sykkelen i en utforkjøring og veltet i asfalten. Da skal han også ha slått hodet.

Paralympics avsluttes søndag.