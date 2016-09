Før Paralympics var det krisestemning. Nå hylles Rio-lekene som en suksess

RIO DE JANEIRO: Da OL nærmet seg slutten, kom nyheten: Bare 12 prosent av billettene var solgt til Paralympics få uker før start. Budsjettet for de paralympiske lekene måtte kuttes kraftig. Situasjonen var prekær.

– Aldri før i vår 56 år lange historie har vi stått overfor en situasjon som denne, uttalte president i den internasjonale paralympiske komité (IPC) Philip Craven.

Brasilianske medier skrev om at penger som skulle vært brukt på Paralympics, var blitt flyttet over til OL-budsjettet.

Det ble spekulert på om Paralympics i det hele tatt ville kunne gjennomføres. Etter det gedigne løftet for paralympisk idrett i London for fire år siden var nå spørsmålet: Ville Rio 2016 markere et gedigent steg tilbake?

Ap

– Magisk atmosfære

I dag avsluttes Paralympics i Rio. Og krisen er for lengst avblåst. Den generelle oppfatningen blant tilskuere, utøvere og idrettsledere er at arrangementet har vært en suksess.

Sist lørdag var det solgt 170.000 billetter for øvelsene i «Olympic Park». Det er flere enn til noe arrangement under OL forrige måned.

– Lørdagen var et virkelig høydepunkt for meg. Istedenfor å se på de forskjellige arrangementene, gikk jeg rundt i parken. Atmosfæren var helt magisk. Vi har sagt at Paralympics er «publikums leker», og lørdagen viste at det stemmer, fastslo Craig Spence, kommunikasjonsdirektør i IPC.

Mange barn har fått tatt del i den paralympiske opplevelsen gjennom innsamlingsaksjoner som ble igangsatt. Det totale billettsalget overgås kun av Paralympics i London.

Som under OL er det langt fra fullstappede tribuner på alle arenaer, men i «Olympic Park» har det likevel stort sett vært en stemning som er et mesterskap av denne størrelsen verdig. Spesielt når hjemmeheltene har vært i aksjon, har det brasilianske publikummet fått arenaer til nærmest å riste.

Ap

– Lever fint med kuttene

Brasil som land er i økonomisk krise, men IPC fikk før lekene på plass en økonomisk garanti fra myndighetene. Dermed greide man å unngå kuttene som virkelig ville skade lekene. Kuttene gikk først og fremst utover antall arenaer, antall frivillige og transport.

– Det var en del bekymringsmeldinger, men vi ser ikke så mye til det i praksis. Det ble gjort en kjempejobb av IPC og IOC (Den internasjonale olympiske komité) på å sikre økonomien. Det viktigste for fundamentet er sikkerhet og sportslige forutsetninger. Nedskjæringer skal ikke gå på bekostning av det. Vi har merket kuttene mest på bortfall av sjåfører. Vi tar mer buss. Og så merker vi det litt på at det er færre frivillige som kan hjelpe oss med praktiske ting. Men det kan vi fint leve med, sier sjef for den norske troppen Cato Zahl Pedersen.

NTB SCANPIX

Da meldingene kom om at Paralympics sto i fare, var det for mange forkjempere for paralympisk idrett som et kaldt gufs fra fortiden.

Det har vært en lang kamp for å få innpass i OL-familien.

Den første para-utøveren

I 1904 ble amerikansktyske George Eyser den første funksjonshemmede utøveren i et OL. Som barn mistet han det ene beinet i en togulykke. Men han vokste opp som en fremragende turner og vant hele seks medaljer under lekene i St. Louis.

Etter andre verdenskrig vendte en horde mennesker tilbake til sivilisasjonen. Mange av dem som kom tilbake fra slagmarken var fysisk merket for livet. Legen Ludwig Guttmann mente at idrett var den beste rehabiliteringsmetoden. På samme dag som London-OL åpnet i 1948, arrangerte han egne idrettsleker for krigsveteraner med funksjonshemninger. Spiren for det som senere skulle bli Paralympics var sådd.

I 1960 ble de første paralympiske leker arrangert i Roma. Rundt 400 utøvere fra 23 land deltok.

I årene som kom ble arrangementet større og større, men den paralympiske bevegelsen kjempet fortsatt en innbitt kamp for anerkjennelse og for å bryte ned fordommer. I 1968 nektet OL-arrangør Mexico City å arrangere de paralympiske lekene. Men i 1988 kom en avtale på plass om at OL og Paralympics alltid skulle arrangeres i samme by.

I Seoul det året var det over 3000 deltakere fra 61 land.

Det ble sett på som et vendepunkt. Likevel fortsatte kampen for anerkjennelse og oppmerksomhet. I Athen i 2004 var ingen amerikanske TV-kanaler på plass.

Men så kom 2012 og London.

Løftet i London

Birgit Skarstein rodde inn til fjerdeplass i sitt første Paralympics her i Rio de Janeiro. Opplevelsen som tilskuer i London, overbeviste henne om at hun måtte delta.

– Jeg husker veldig godt da jeg landet i London. Vi tok en taxi inn mot sentrum. Da så jeg gigantiske reklameplakater fra Channel 4. På den ene sto det «Thank you for the warmup», med klar henvisning til OL. På den neste sto det «Meet the superhumans». Det var første gang jeg så noen omtale det å være funksjonshemmet på den måten, sier Skarstein.

– De var sterke, tøffe, rå og enormt funksjonssterke. For meg var det første gang jeg ble oppmerksom på hvor utrolig imponerende paralympisk idrett er. For meg som menneske ble det en omvending. Og for meg som utøver ble det en kjempeomvending, fortsetter hun.

Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

I London svømte Sarah Louise Rung inn til to gull og to sølv.

– Det var fantastisk. Det er gøy å kunne være med å bidra til at Paralympics kommer frem i lyset til de hjemme. Jeg merker at interessen har økt etter London, og jeg håper det fortsetter, sier Rung.

Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

– London var et kjempegjennombrudd. Endelig var det en stor kanal, Channel 4, som satte klutene til og løftet det mediemessig. Og de gjør det samme her i Rio. Det er med på å sende budskap og historier hjem som gjør noe med folk. Man skjønner at man kan bli glad i disse utøverne på samme måte som med Sundby, Northug, Svindal og Jansrud, sier Cato Zahl Pedersen.

– Bør slås sammen

Det er fortsatt utfordringer. Under Paralympics brukes ikke OL-ringene. De har sin egen logo. IOC-president Thomas Bach dukket aldri opp under disse lekene, angivelig fordi han var redd for å bli arrestert i forbindelse med en billettskandale.

Men Cato Zahl Pedersen ser at det går i riktig retning.

Da han selv var aktiv, var ikke paralympiske utøvere en del av det norske toppidrettsmiljøet. Nå er funksjonshemmede toppidrettsutøvere i langt større grad en integrert del av idrettsfamilien. De spiser lunsj sammen og bruker de samme fagressursene, og de lærer av hverandre.

Birgit Skarstein er kanskje det beste eksempelet, som et fullverdig medlem av det norske rolandslaget. Hun mener at OL og Paralympics bør bli til ett arrangement.

– «One game, one flame», sier hun, og fortsetter:

– I tillegg burde det være en forutsetning for idretter som skal være med i OL at de har en integrert idrett. Da får du mange flere idretter som vil slå sammen satsingen for funksjonshemmede og funksjonsfriske. Det vil styrke begge miljøene, mener hun.

Cato Zahl Pedersen mener at tiden ikke er inne for en sammenslåing.

– Vi har en lang, men ung paralympisk historie. Sammenlignet med OL-historien er den kort. Sakte, men sikkert veves dette sammen. Men det vil være et unødvendig feilgrep å forhaste oss med dette. Det må få lov til å modnes i hoder. Vi blir skadelidende hvis vi for raskt prøver å komme inn i OL-systemet, mener han.

Kilder: BBC, The Guardian, Tom A. Schanke, IPC.