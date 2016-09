Fra skrekk-løp til gull på én dag: Her er forklaringen på Rungs totalforvandling

RIO DE JANEIRO: Natt til mandag ble endelig den norske nasjonalsangen spilt her i Rio de Janeiro.

Sarah Louise Rung Norges første gullmedalje etter en knusende overlegen finaleseier på 100 meter bryst.

- Det er en lettelse. Jeg hadde ikke vært fornøyd med noe annet. Jeg skulle gjerne forbedret verdensrekorden også, men det skal mye til å gjøre alt det i ett løp, ikke minst i et OL. Det er mye forventninger og press, og det er mye lyst og vilje. Jeg er fornøyd med å ha tatt det gullet, fastslår en smilende Rung.

Totalforvandling

Lettelse og glede preget den norske leiren natt til mandag.

Men så sent som på lørdag formiddag var stemningen en helt annen. Da hadde Rung akkurat gjennomført et skrekkelig forsøksheat på 50 meter butterfly. Hun ble bare nummer fem i sitt heat, men snek seg så vidt videre til finalen.

I finalen senere på kvelden var vi plutselig vitne til en helt annen versjon av svømmestjernen. Hun svømte inn til sølv. Og natt til mandag tok hun steget helt øverst opp på pallen.

Så hva er forklaringen på Rungs totalforvandling?

Vi lar Rung fortelle først:

- Jeg hadde en god og lang prat med treneren min etter det litt forferdelige forsøket på 50 meter butterfly. Vi bare bestemte oss for at det er nå det er OL i Rio, og at hvis jeg skal prestere på mitt beste, må det skje nå. Det var egentlig bare å bestemme seg, sier Rung.

Hun beskriver en forvandling som først og fremst handler om det mentale.

- Den største forskjellen er i hodet. Jeg må virkelig, virkelig ville det. Jeg må tenke på de tingene jeg skal gjøre i bassenget som gjør at jeg kan svømme fort, sier Rung.

Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

- Alvorprat på kammerset

I etterkant av det svake forsøksheatet lørdag, jobbet trener Morten Eklund knallhardt for å få Rung skjerpet.

- Vi kjørte en mye hardere innsvømning for å vekke henne litt. Hun var ikke våken under forsøksheatet. Og så hadde vi en allvorsprat på kammerset, sier han.

- Hva gikk den ut på?

- Jeg spurte henne om vi bare skulle bytte billetten og reise hjem, eller om vi skulle være her noen dager til. Hun kikket litt rart på meg, men var vel enig i at det var godt vi ikke dro hjem, sier Eklund.

- Tankene hennes var et annet sted

I Paralympics i London for fire år siden vant hun to gull og to sølv. Målsettingen til disse lekene er å gjøre det enda bedre.

- Jeg sa til henne på lørdag at hun bare kunne glemme det målet etter hvordan hun hadde sett ut i forsøksheatet. Men hun står fast på den målsettingen hun har satt seg, og det er fullt mulig å oppnå, sier Eklund.

- Merket du på henne allerede før forsøksheatet at hun ikke var helt til stede?

- Jeg merket det da jeg snakket med henne. Jeg fikk ikke helt respons. Hun var i veldig godt humør, men jeg merket at hun ikke var helt koblet på da vi var i svømmehallen for å gjøre jobben. Vi merket på henne på innsvømningen før forsøket at tankene hennes var et helt annet sted. Og de tankene hun hadde var feil. Da handlet det om å få henne på nett igjen, forklarer Rungs trener.

- Iblant må man renske luften litt. Vi har et stort støtteapparat her med ulike funksjoner. Lørdag var det min tur til å være «bad cop», og så var det noen andre som var «good cop». Man kan ikke alltid stryke med hårene. Av og til må man stryke mot hårene, og det var nødvendig, forklarer han videre.

Historien om Sarah Louise Rung: «Jeg er ikke en person i rullestol. Jeg er en toppidrettsutøver.»

- Godt av å få en på trynet

Rung fortalte før Paralympics-start i Rio om at hun har hatt et par tunge sesonger etter London, der hun ble Norges Paralympics-dronning.

- Hvordan har dere jobbet for å holde henne sulten etter suksessen i London?

- Det går på å sette seg nye mål. De målene må være hårete. Hvis du ikke får frysninger på ryggen av å snakke om det, er det ikke gode nok mål. De må ikke være uoppnåelige, men du må skjønne at du må strekke deg ganske langt for å nå dem. Derfor er det ekstra deilig når du når det. Hun er snart 27 år. Hun har opplevd mye, det å reise verden rundt er ikke motivasjon i seg selv lenger. For å stå opp kvart på fem hver morgen for å dra på trening, må du ha noe annet som driver deg, en flamme som brenner inni deg og noe som henger der fremme som du er på jakt etter, sier Eklund.

- Alle har godt av å få en på trynet av og til. Det som er viktig er at du reiser deg etterpå. Hun ser det at ingenting vokser inn i himmelen. Hvis du kommer inn i den komfortsonen der du tror at alt går av seg selv, er det farlig. Da er det godt å få en i trynet som gjør at hun våkner litt, sånn som på lørdag, fortsetter han.

Treneren mener at Rung er en bedre utøver enn det hun var i London for fire år siden.

- Totalt sett er hun en bedre utøver enn i London. Alle parametre tilsier det. Men det handler om å få det ut når det gjelder som mest. Du kan godt sette treningsperser og testrekorder, men det skal omsettes i prestasjon når det gjelder som mest. Det er det som er vanskelig, og det er derfor det er så deilig når det er stang inn. Det viktigste er aldri å gi opp, fastslår han.

Håper gullet gir ro

Rung har nå innkassert tre medaljer på tre forsøk. Nå gjenstår fire øvelser.

- Jeg håper at dette gullet kan være med på å gi meg en liten ro, sånn at jeg kan fortsette i den retningen jeg har gjort ved å gjøre det bedre dag for dag, sier Rung.

- Det viktigste er at i det du går ut av hallen, får du dagens løp ut av tankene. Slik at du hele tiden ser fremover. Og så må man prøve å bevare sulten hele veien, sånn at hun er lysten på å prestere på de løpene som er igjen, sier Morten Eklund.

Rung har fire øvelser igjen i Rio. Men det er først og fremst to øvelsen hun sikter seg inn mot: 200 meter medley og 100 meter fri.

- Det var godt å få en gullmedalje. Nå har hun slitt litt de første dagene. Det begynte å løsne litt på lørdag, og nå var hun litt tilbake til der hun er på sitt beste. Det var ikke et optimalt løp. Hun stresset litt. Men det viktigste i dag var å vinne.

Etter tre øvelser, har Sarah Louise Rung stø kurs mot å nå sitt ambisiøse mål. Det måtte en alvorsprat til.