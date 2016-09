Her er sju norske høydepunkter du bør få med deg fra Rio

RIO DE JANEIRO: Torsdag går startskuddet for de første konkurransene i Paralympics.

Norges tropp i Rio teller 25 utøvere som skal konkurrere i 39 medaljeøvelser. Den offisielle målsettingen er å gjøre det bedre enn i London for fire år siden. Da ble det åtte norske medaljer: Tre gull, to sølv og tre bronse.

- Vi har betydelige medaljesjanser. En rekke utøvere er medaljekandidater om de har dagen, sier sjef for den norske Paralympics-troppen Cato Zahl Pedersen.

- Norges målsetting er å gjøre det bedre i Rio enn vi gjorde det i London. Personlig mener jeg at vi bør legge listen litt høyere og si at vi bør nærme oss nivået fra Sydney i 2000, der det ble 15 medaljer, mener idrettshistoriker Tom A. Schanke. Han tipper at Norge ender opp med 12 medaljer.

Vi har plukket ut åtte norske Paralympics-øyeblikk du bør få med deg.

8. september: Tar Rung Norges første gull?

Kl. 01.40 norsk tid skal Sarah Louise Rung svømme finale i 200 meter fri, etter at hun vant kvalifiseringsheatet sitt torsdag ettermiddag.

Rung ble Norges Paralympics-dronning i London for fire år siden med to gull og to sølv. Der vant hun blant annet på nettopp denne distansen. For Rung blir dette første av syv distanser hun skal svømme i Rio de Janeiro. Hun har mål om medalje i fem av dem.

Det kan altså være grunn til å holde et ekstra godt øye med Rung gjennom hele mesterskapet, men det første gullet vil være spesielt.

- Det er en av mine favorittdistanser. Jeg vant i London, og det ville betydd mye å forsvare det, sier Rung.

8.-12. september: To medaljehåp i bordtennis

Caroline Dokken Wendelborg/ Team Norway

I London for fire år siden leverte Tommy Urhaug en av tidenes norske Paralympics-prestasjoner ved å vinne gull i bordtennis. I Rio de Janeiro regnes både han og Aida Husic Dahlen på damesiden som gullhåp.

Puljespillet for begge to begynner 8. september. Det vil overraske om de ikke tar seg videre derfra. Finalespillet starter 11. august, og eventuelle finaler/bronsefinaler går 12. august.

11. september: Ror Skarstein inn til gull?

De norske rogutta sto for halvparten av medaljene under OL i august. Nå skal Birgit Skarstein i aksjon i Paralympics.

Hun startet å ro så sent som for snaue fire år siden, men har allerede rukket gull, sølv og bronse i tre påfølgende verdensmesterskap. Derfor er hun blant favorittene i Paralympics.

NTB Scanpix

Kvalifiseringsheatet er 9. september, et eventuelt oppsamlingsheat er 10. september og finalen går 11. september kl. 14.50.

- Medalje er målet. Hvis jeg treffer riktig med det jeg gjør, kan jeg være god nok for gull, sier Skarstein selv.

12.-17. september: Blir det norsk gull i seiling?

Bjørnar Erikstad er en virkelig Paralympics-veteran. Lekene i Rio de Janeiro blir hans fjerde. Han seiler 2.4mR.

Erikstad har medaljer fra både Europamesterskap og sammenlagt verdenscup. Skal det endelig også bli full klaff i Paralympics?

Seiling pågår fra 12.-17. september.

- Målet mitt er å gjøre mitt beste. Jeg har vist at om jeg greier det, kjemper jeg helt i toppen, sier Erikstad.

13.-, 15.- og 16. september: Kan Lübbe slå tilbake?

I Athen i 2004 vant Ann Cathrin Lübbe to Paralympics-gull med hesten Zanko. I Londo for fire år siden var hun ikke med, men nå er hun tilbake i det ypperste selskap med hesten Donatello.

- Jeg har alltid en målsetting om å ta medalje. Men det er utrolig mange som er på et veldig jevnt nivå i vår klasse. Den som har dagen vinner, og jeg håper det blir meg, sier Lübbe.

Lübbe rir for medalje i dressurridning 13. september og 16. september. Også på herresiden har vi medaljehåp i dressurridning. Jens Lasse Dokkan rir for medalje 15.- og 16. september.

14. september: Nytt medaljehåp i svømming

Andreas Bjørnstad er et ubeskrevet blad for de fleste. Men i VM i fjor tok han sølv på 400 meter fri.

Det er den distansen han har størst forventninger til også her i Rio de Janeiro. Sarah Louise Rung er svømmedronningen. Men kanskje vil disse lekene markere at også en svømmekonge i Paralympics er i emning?

16. september: Krones Rung som Paralympics-dronningen?

Som nevnt er Sarah Louise Rungs mål fem medaljer i løpet av dette mesterskapet. Hun er gullfavoritt på åpningsdagen, og også på avslutningsdagen er hun blant favorittene. Kanskje kan hun krone mesterskapet med gull på mesterskapets siste dag?

100 meter fri er en av de mest intense svømmekonkurransene i Paralympics.