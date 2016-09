Hevder IOC-presidenten er utnevnt som vitne i billettskandale, nå dropper han Paralympics

Under OL i Rio ble Patrick Hickey, styremedlem i den internasjonale olympiske komité (IOC), hentet av politiet på hotellet IOC-toppene bodde under lekene.

Han skal ha drevet svartebørshandel av OL-billetter til noen av de mest ettertraktede øvelsene, samt åpnings- og avslutningsseremonien. Politiet mener at svartebørsverdien av billettene kunne gitt et overskudd på 10 millioner dollar, altså omtrent 81 millioner kroner.

IOC-presidenten et vitne

Brasil-politiet skal nå ha utnevnt IOC-president Thomas Bach som et av vitnene. De skal ønske å ta en prat med Bach når han kommer til Rio for Paralympics, som åpner i kveld.

Politiet hadde planlagt å snakke med Bach da han etter planen skulle ankomme Rio tirsdag. Men IOC-presidenten utsatte avreisen da han måtte i begravelse for Walter Scheel, som tidligere var president i Vest-Tyskland.

Det er ifølge NRK første gang siden 1984 at en IOC-president ikke har vært til stede under åpningsseremonien i Paralympics.

Ifølge irske Independent skal grunnen til at Bach skal være unevnt som vitne, være at han og Hickey har kommunisert via e-post 65 ganger mellom 2014 og starten på lekene. Hickey skal da ha bedt om flere billetter for enkelte arrangementer under lekene.

Ingen planer om Brasil-tur

Men nå skal angivelig Thomas Bach ikke ha planer om å reise til Brasil i det hele tatt. En av hans talspersoner bekrefter det overfor nettstedet Inside the Games.

- IOC kan ikke kommentere en avisartikkel eller den pågående etterforskningen av Hickey, som fortsatt er uskyldig inntil det motsatte er bevist. IOC vil selvfølgelig være samarbeidsvillige i denne saken, sier talspersonen.

Han bekrefter også at Bach tirsdag var til stede i en begravelse.

- Akkurat nå har ikke IOC-presidenten noen planer om å reise til Brasil.