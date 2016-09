I 2008 signerte hun papirene som gjør at hun kan avslutte livet: – Jeg frykter ikke døden lenger

RIO DE JANEIRO: Vissheten om at hun kan dø er det som holder henne i live. I 2008 signerte Marieke Vervoort papirene som gjør at hun kan få livet avsluttet.

- Hvis jeg ikke hadde de papirene, tror jeg at jeg allerede ville ha begått selvmord, sa Vervoort på en pressekonferanse for noen dager siden.

Den belgiske rullestolsprinteren er blitt et av de store samtaleemnene i Rio de Janeiro. I Paralympics i London for fire år siden ble det gull på 100 meter og sølv på 200 meter. Sist lørdag vant hun sølv på 400 meter. Og nå på lørdag kan hun forsvare gullet fra London på 100 meter.

Men det er ikke bragdene på idrettsarenaen som har ført til et voldsomt engasjement rundt Vervoort.

Uhelbredelig sykdom

I forrige måned rapporterte belgiske medier at Paralympics-profilen vurderte å ta sitt eget liv etter lekene i Rio.

- Alle ser meg lykkelig med gullmedaljen, men de ser ikke den mørke siden. Jeg kan ha enorme smerter. Noen ganger sover jeg bare ti minutter om nettene, uttalte Vervoort tidligere i år.

Fra hun var 15 år har hun slitt med en uhelbredelig sykdom som gjør at kroppen brytes stadig mer ned. Hun blir lam i deler av kroppen, og hun kan plutselig få anfall. For hvert år blir sykdommen verre. For hvert år er det flere ting hun ikke greier lenger.

Idretten har vært Vervoorts medisin. Når hun konkurrerer, glemmer hun smerten og frykten. Men nå setter kroppen en stopper for idrettskarrièren. Etter lørdagens 100 meter i Rio er det slutt.

Men det betyr ikke at hun er klar for å avslutte livet riktig ennå.

- Når den tiden kommer der jeg har flere dårlige dager enn gode, da har jeg eutanasi-papirene mine. Men den tiden er ikke kommet ennå, sa Vervoort under pressekonferansen her i Rio.

- Vil bli færre selvmord

Eutanasi er en form for aktiv dødshjelp som innebærer at legen gir pasienten en dødbringende injeksjon. Aktiv dødshjelp har vært lovlig i Belgia siden 2002, og det er kun tillatt i tre europeiske land: Belgia, Nederland og Luxembourg. Ifølge The Telegraph har rundt 1400 mennesker i Belgia valgt å avslutte livet sitt med denne metoden siden 2002.

Aktiv dødshjelp er et betent tema. I en rekke land, også i Norge, har det vært politiske debatter rundt emnet. Marieke Vervoort håper at hennes historie kan være med på å endre folks oppfatning av aktiv dødshjelp. For henne gir det en følelse av kontroll over egen skjebne.

- Jeg tror det ville vært færre selvmord i verden hvis alle land tillot eutanasi. Jeg håper alle ser at det ikke er mord, men at det gjør at folk kan leve lenger, sier Vervoort.

Selv om eutanasi er tillatt i Belgia, er det en rekke strenge krav som må oppfylles for at det skal kunne gjennomføres hos en pasient. Vervoort forteller at tre leger måtte godkjenne søknaden hennes om å få tillatelse til å gjennomføre eutanasi. Og når hun til slutt tar den endelige avgjørelsen om å avslutte livet, må hun gjennom nye undersøkelser av leger.

- At folk signerer eutanasi-papirene, betyr ikke at de avslutter livet to uker senere. Jeg signerte mine papirer i 2008. Nå er vi i 2016, og jeg har akkurat vunnet sølv, sier Vervoort.

- Frykter ikke døden

- Jeg frykter ikke lenger døden. Jeg ser på det som en operasjon, der du sovner og aldri våkner igjen. Jeg vil ikke lide når jeg dør. Jeg vil at det skal skje på en fredfull måte, med folkene jeg er glad i rundt meg, sier hun videre.

Vervoort sier at hun fortsatt nyter de små øyeblikkene i livet. Og da vi observerte henne i deltakerlandsbyen i Rio forrige uke, så vi en tilsynelatende glad og smilende dame.

- Jeg vil at folk skal huske meg som damen som alltid lo. Og jeg vil at de skal huske at jeg fortsatt fokuserte på det positive mens jeg led, sier hun.

Marieke Vervoort har en liste over ting hun vil gjøre før hun dør. Hun vil hoppe i fallskjerm, fly i et F-16 jetfly og åpne et museum om sitt eget liv.

Etter lørdagens løp, kan hun stryke et annet punkt som står på listen: De paralympiske lekene i Rio.