Laget lot som de var utviklingshemmede: Her er historien om en av tidenes idrettsskandaler

RIO DE JANEIRO: Den olympiske historien er full av magiske øyeblikk, men den har også handlet om juks, kontroverser og penger.

Det er lett å tenke at Paralympics, lekene som arrangeres i Ols kjølvann, er mer uskyldig og nobelt.

Men også der har inspirerende idrettsøyeblikk blitt fulgt av kontroverser og juks. Et av de grelleste eksemplene på juks i idrettsverden tilhører Paralympics-historien.

Vinnerlaget basert på en løgn

La oss skru tiden tilbake til 2000. 17 dager etter OL samme sted innledes Paralympics i Sydney i Australia.

I basketball for utviklingshemmede blir det raskt klart at det spanske laget kommer til å dominere. I gruppespillet er de knusende overlegne. Og overkjøringen fortsetter. I semifinalen blir Polen slått 97-67. I finalen blir gullet sikret med 87-63 over Russland.

De spanske idrettslederne kan juble. Etter flere svake OL, troner Spania høyt på medaljestatistikken under Paralympics.

Det skulle imidlertid vise seg at den spanske basket-triumfen var basert på en løgn.

De fleste av spillerne på laget var nemlig ikke utviklingshemmede i det hele tatt.

Fått med deg denne? Da Birgit Skarstein ble lam, nektet hun å starte med idrett

Ble bedt om å gå med solbriller

Mistankene mot det spanske laget startet allerede i gruppespillet. De var rett og slett for overlegne. Da laget ledet over Kina med 30 poeng midtveis i åpningskampen, skal treneren ha gitt spillerne følgende beskjed:

- Ro ned litt, hvis ikke vil de finne ut at dere ikke er handikappede.

Spillerne ble bedt om å spille utviklingshemmede utenfor banen. Og på flyplassen i Madrid på vei hjem etter gullet, fikk spillerne beskjed om å gå med hodeplagg og solbriller for ikke å bli gjenkjent.

Men hadde det ikke vært for at en av spillerne på laget var en journalist, kunne de ha sluppet unna med jukset. I etterkant av mesterskapet publiserte det spanske magasinet Capital en artikkel der de hevdet at ti av tolv spillere på det spanske basketlaget ikke var utviklingshemmede. Artikkelen var skrevet av Carlos Rigaborda – en av gullvinnerne.

Han fortalte at han sammen med en rekke andre funksjonsfriske var blitt rekruttert til laget noen måneder før Paralympics. Spillerne ble lokket med premiepenger om de skulle ta medalje i Paralympics. Rigaborda så en mulighet til å avdekke en stor skandale.

- Spanias paralympiske komité ville få mer sponsorpenger og flere medaljer. Derfor jukset man og sendte idrettsutøvere uten handikap til Sydney, sa han da skandalen var avslørt.

Gjennomførte ikke tester

Den internasjonale paralympiske komité (IPC) igangsatte en etterforskning etter avsløringen. Da det ble klart at Spanias paralympiske komité ikke hadde gjennomført de påkrevde intelligenstestene av spillerne på laget, ble laget diskvalifisert og beordret til å sende gullmedaljene tilbake.

- Den eneste testen jeg gjennomgikk var seks armhevinger på den første treningen, fortalte Rigaborda.

Kun to av spillerne på laget skal ha hatt IQ på under 70, som var grensen for å delta i øvelser for utviklingshemmede under Paralympics.

(saken fortsetter nedenfor)

Ble dømt for bedrageri

Fernando Martín Vicente, lederen av Spanias paralympiske komité, hadde først nektet for anklagene. Men da skandalen var et faktum, trakk han seg fra vervet.

- Det er vanskelig å oppdage om noen ønsker å jukse. Det er enkelt å late som at du har lav intelligens, mens det motsatte er vanskelig, var forklaringen hans.

Først 13 år senere kom saken opp i det spanske rettssystemet. I 2013 ble Vicente dømt for bedrageri. Han måtte betale en bot og returnere sponsorinntektene fra triumfen i Sydney. Samtlige spillere på vinnerlaget gikk imidlertid fri.

Skandalen rystet den paralympiske idrettsfamilien etter Sydney-lekene. Alle øvelser for utviklingshemmede ble strøket fra programmet. Først i London for fire år siden ble døren igjen åpnet for utviklingshemmede.

Kilder: The Guardian, Aftonbladet.

Interessert i Paralympics? Da anbefaler vi disse artiklene: