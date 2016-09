Nå starter jobben med å overtale Urhaug til å fortsette

TOMMY URHAUG - MITAR LAKICUKA 1-3

RIO DE JANEIRO:Tommy Urhaug fikk en glimrende start på bronsefinalen, men den serbiske motstanderen Mitar Lakicuka slo knallhardt tilbake og vant 3-1.

Medaljen glapp. Dermed må Urhaug for første gang siden 2004 reise tomhendt hjem etter Paralympics.

Urhaug er en veteran i den paralympiske familien. I Rio de Janeiro deltok han i mesterskapet for femte gang. I Beijing i 2008 ble det bronse, og i London for fire år siden gikk han helt til topps. Legg til fire VM-gull, og du ser en utøver som har opplevd det meste.

- Jobb nummer én

Etter Paralympics i London trodde mange at han kom til å gi seg, men etter noen uker på sofaen bestemte Urhaug seg for å gå i gang med en ny fireårsperiode.

I Tokyo om fire år vil han være 40 år. Et av spørsmålene i bordtennismiljøet nå er om han igjen velger å satse videre.

- Nå som denne kampen er over begynner jobb nummer én. Det er å overtale Tommy til å fortsette. Han er veldig viktig både for bordtennis- og handicap-idretten, så vi må gjøre alt vi kan for å få ham med videre, sier trener Jan Bergersen.

- Har du lagt en strategi for å få til det?

- Nei, det har jeg ikke. Men den må vi komme i gang med kjapt. Til syvende og sist er det opp til han. Han må ha den indre motivasjonen, han må ha en kropp som holder og så må det økonomiske komme på plass med samarbeidspartnere. Han har familie og forpliktelser. En satsing på sparebluss fungerer ikke lenger, sier Bergersen.

- Han har hatt fire år nå hvor han har kunnet leve greit av bordtennisen, og vi må i hvert fall klare å skrape sammen det hvis det skal bli fire nye år, fortsetter han.

- Krever mer å henge med nå

For Urhaug selv var ikke timene etter bronsetapet tiden til å tenke på fremtiden. Men han varsler at han nå skal tenke grundiv over mulighetene.

- Jeg vet veldig lite om hva som skjer nå. Jeg får se hva jeg gjør. Nå skal jeg ha litt fri, evaluere litt og se om det er motivasjon, lyst og ikke minst økonomi til å fortsette litt til. Jeg spiller ut sesongen og tar et par turneringer til, og så evaluerer jeg på nyåret, sier Urhaug.

- Kan du si litt om hva det krever å gå løs på en ny fireårsperiode?

- Først og fremst må jeg ha motivasjon selv til å legge ned arbeidet som kreves. Og så begynner jeg etter hvert å bli litt oppi årene innen toppidretten, og da krever det enda mer å henge med. Ballen går raskere og raksere, det utvikles nye teknikker og bordtennis utvikler seg. Det krever ekstremt mye å henge med på toppnivå. Jeg konkurrere mot utøvere som er fulltidsutøvere, der land har spyttet inn med penger slik at de kan leve av bordtennis. Omtrent alle mine konkurrenter gjør det nå, og da må også jeg kunne gjøre det for å henge med, sier Urhaug.

- Det avgjørende blir min motivasjon, at det er greit for familien at jeg holder på videre og den økonomiske biten. Den er nødt til å være på plass når jeg har hus og familie. Det er greit å ha litt til dem også, sier han videre.

Stort intervju med Urhaug: For første gang skal Urhaug til OL uten konen og barna

I Rio uten familien

Urhaug har kone og to små barn. I Rio de Janeiro var det første gang familien ikke var med til et Paralympics.

- De er sikkert lettet over at jeg er ferdig og at jeg kommer hjem. De er fornøyd så lenge jeg er fornøyd. Og sånn som sesongen har vært, har jeg gjort et greit mesterskap. Jeg har vært lenge borte nå, så det skal bli fint å komme hjem, sier Urhaug.

I bronsefinalen kunne han gått opp til 2-0, men etter et nervepirrende andre set, trakk han det korteste strået. Det ble et vendepunkt.

- Jeg hadde et veldig bra første set, og så skal jeg ha det andre settet. Jeg følte at det var mitt. Men han hadde marginene med seg og fikk de avgjørende ballene. Hadde jeg fått 2-0 der, ville det blitt en helt annen kamp. Jeg greide ikke helt å komme opp igjen på nivået etter det, sier Urhaug.

Den meritterte utøveren graver seg ikke ned over at medaljen glapp denne gang.

- Jeg er ikke veldig skuffet. Det er selvfølgelig kjipt å havne utenfor pallen, men sånn som sesongen min har vært så langt i år visste jeg at jeg måtte jobbe veldig for å få medalje. Jeg føler at jeg har gjort et bra forsøk, og jeg har vært med og kjempet helt til siste ball. Da kan jeg ikke gjøre noe mer, fastslår Tommy Urhaug.