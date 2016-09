Norges flaggbærer seiler med tennene: – Jeg er ikke funksjonshemmet, jeg har bare korte armer

RIO DE JANEIRO: - Når man lever med et handicap kan man si at man møter motgang hver dag, eller man kan si at man møter utfordringer hver dag. Og de kan løses.

Ordene tilhører Bjørnar Erikstad. Så lenge han kan huske har det vært en filosofi som har preget måten han har levd livet på.

Det sjeldne TAR-syndromet gjorde at han ble født uten armer. Hendene stikker rett ut fra skuldrene. Heller ikke beina var skapt til å gå med. Men Erikstad har ikke tilbrakt livet i rullestol. 25 operasjoner før fylte 14 år gjør at han går for egen maskin.

Caroline Dokken Wendelborg/NIF

Erikstad har alltid sett annerledes ut. Men under oppveksten på Nøtterøy ble han behandlet som en del av gjengen.

- Jeg er ikke funksjonshemmet, jeg har bare korte armer. Det var det de sa på barneskolen. Og det er en bra livsfilosofi, smiler Erikstad.

Vant VM-sølv

Han var med på de samme aktivitetene som alle de andre. Åtte år gammel ble Bjørnar introdusert for seiling av faren.

Etter hvert begynte han å seile i klassen 2.4 mR. Han har lært seg en helt spesiell teknikk tilpasset egen funksjonalitet. Når han seiler, bruker han tennene for å dra inn skjøtene.

Erikstad har vært i verdenstoppen i en årrekke. Han har deltatt i tre tidligere Paralympics. Og i fjor vant han VM-sølv – i konkurranse med funksjonsfriske. Senere det året ble han hedret som årets mannlige funksjonshemmede utøver på Idrettsgallaen.

Nå seiler han for Paralympics-medalje her i Rio de Janeiro. Under åpningsseremonien var han Norges flaggbærer.

- Jeg har bare korte armer

Erikstad bor for seg selv i egen leilighet. Da han ville sykle til skolen, bygde han en egen sykkel med lengre styre. Et lite ratt og et kontrollpanel ved skuldrene gjør at han kan kjøre bil. For å knyte skolissene, bruker han hendene og munnen.

Ting som for folk flest er helt dagligdagse, må han finne nye og kreative løsninger på. Erikstad er hele tiden på utkikk etter hva som er den beste løsningen på en utfordring.

Han bruker ikke tid på å tenke på at han er annerledes.

Ved siden av å være toppidrettsutøver og trener, holder han en rekke foredrag. Da starter han ofte med et spørsmål til forsamlingen: Hvor mange her kan stå på hendene? Det pleier ikke å være mange som rekker opp hånda. Da tenker han: Hvorfor skal jeg bry meg om det da?

- Hvis du går rundt i matsalen i utøverlandsbyen her i Rio, vil du se utrolig mange forskjellige funksjonshemninger. Noen sitter i rullestol, andre er blinde. Mitt motto er at jeg har korte armer, og det er bare korte armer jeg har. Noen ting trenger jeg litt hjelp til. Andre ting klarer jeg selv, men jeg bruker litt lenger tid på det, sier Erikstad.

- Hva tenker du når du står overfor en utfordring?

- Da tenker jeg i første omgang at den kan løses. Jeg forsøker å finne ut hvor mine muligheter ligger. Hvor er mine sterke sider? Hva er jeg god på? Kan jeg bruke noe av det som en del av løsningen? Jeg angriper det fra den siden hvor jeg er sterkest. Jeg er ganske overbevist om at man må bruke sine sterke sider, det man virkelig er god på og utnytte det, sier Erikstad.

Caroline Dokken Wendelborg/NIF

Slo ut tennene

Da han gikk på ungdomsskolen, traff han båten med tennene først etter å ha falt ned fra en brygge. Det var Norgesmesterskap om bare noen uker, og han hadde veldig lyst til å seile. Det endte med en løsning som har hjulpet ham videre i idrettskarrièren.

- Det var faktisk pappa som tenkte på bokserne som bruker tannbeskyttere. Kanskje kunne vi gjøre noe av det samme? Vi fikk laget en tannbeskytter hos tannlegen, sier han.

Tannbeskytteren bruker han fortsatt.

- Jeg drar de tunge skjøtene med tennene, og med en tannbeskytter kan jeg fordele trykket over hele kjeven. Nå er jeg faktisk veldig glad for at jeg datt og slo ut tennene. Selv om jeg sier at jeg alltid vil finne løsninger, er man jo litt lat. Men da jeg skadet meg, måtte jeg virkelig finne en løsning, sier Erikstad og ler. Han gjør ofte det. For Erikstad er godt humør avgjørende.

Han er overbevist om at funksjonsfriske utøvere har mye de kan lære av utøverne som konkurrerer i Paralympics nå.

- På en del områder har vi en erfaring som man helt klart har nytte av. Det blir jo ofte sånn i toppidretten at man blir litt oppslukt i sin egen verden. Men om du er født med et handicap, må du tenke litt lenger enn på bare det idrettslige, sier Bjørnar Erikstad.

(artikkelen fortsetter nedenfor)

- Mye å lære av paralympiske utøvere

Istvan Moldovan, idrettspsykolog for Olympiatoppen, er på plass i Rio de Janeiro. Han mener det er mye å lære av holdningene til Erikstad og de andre para-utøverne.

- Vi har alle definitivt mye å lære av paralympiske utøvere. Mange av dem har hatt en mer utfordrende barndom på grunn av en synlig funksjonshemning. Og det er inspirerende å se hvordan de lærer å finne den psykologiske balansen i det de vil se i seg selv og det andre ser i dem, blant annet gjennom deres brennende vilje til å forandre seg selv og sprenge egne grenser på daglig basis. De har forstått at de kan oppnå forandring når oppmerksomheten og kreftene deres investeres i ting de selv kan påvirke, forklarer Moldovan.

Han mener Bjørnar Erikstads tankegang og innstilling som toppdrettsutøver er inspirerende.

- Sett fra et prestasjonspsykologisk perspektiv, er det fascinerende å se hva det er som gjør at vi blir aktive eller passive i en situasjon, uavhengig om det handler om idrett, skole eller arbeidsliv. Noe som er veldig vesentlig, er hvordan vi forstår oss selv og hvordan vi vurderer våre evner for å takle situasjonen, sier han.

- Kan kjempe i toppen

Moldovan mener det er to måter man kan tilnærme seg en prestasjonssituasjon på: Man kan enten tolke oppgaven som en utfordring, eller man kan tolke den som en trussel.

- Gjør vi det første, blir vi motiverte til å finne strategier for å lykkes. Det fører til glede i læring, selvtillit og utvikling. Men om vi gjør det andre, blir vi unnvikende. Dette fordi vi tenderer til å beskytte oss fra de ubehagelige følelsene vi opplever når vi ikke lykkes, sier Istvan Moldovan.

For Bjørnar Erikstad blir dette hans siste Paralympics. Seiling fjernes fra programmet i Tokyo om fire år. Men når han setter seg på flyet hjem fra Rio de Janeiro, kan han se tilbake på opplevelser som er få forunt.

Og kanskje har han også med seg en rykende fersk medalje i bagasjen?

- Jeg har vist at hvis jeg klarer å prestere på mitt beste, kjemper jeg i toppen. Det har jeg lyst til å få til, smiler Bjørnar Erikstad.