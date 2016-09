Paralympics: Norge med byks på medaljestatistikken

Med tirsdagens dressurgull klatret Norge til 31.-plass på medaljestatistikken i Paralympics.

Det er for øyeblikket fire plasser høyere enn 35.-plassen fra London for fire år siden.

Den gangen endte den norske troppen med åtte medaljer fordelt på tre gull, to sølv og tre bronse.

Svømming og dressur

Så langt i Rio har det blitt to gull (dressur og svømming), samt én sølv- og én bronsemedalje.

Svømmeren Sarah Louise Rung har stått for tre av medaljene, mens Ann Cathrin Lübbe sørget for Norges gull nummer to med sin seier i dressurridning.

Suverene kinesere

Fremdeles gjenstår fem dager med konkurranser i Brasil.

Som i London for fire år siden er kineserne suverene på toppen av medaljestatistikken. Med 63 gull, 51 sølv og 33 bronse - totalt 147 medaljer – er de milevis foran Storbritannia på annenplass (75 medaljer).

I London endte Kina med 231 medaljer, hvorav 95 var av edleste valør.

Dette er medaljestatistikken så langt:

1) Kina 63 - 51 - 33

2) Storbritannia 34 - 18 - 23

3) Ukraina 27 - 21 - 23

4) USA 21 - 20 - 19

5) Brasil 10 - 21 - 12

6) New Zealand 8 - 5 - 3

7) Australia 7- 17 - 15

8) Nederland 7 - 11 - 12

9) Nigeria 7 - 2 - 1

10) Tyskland 6 - 10 - 7

... 31) Norge 2 - 1 - 1