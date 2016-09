Provoserte med russisk flagg på åpningsseremonien. Nå kastes han ut av Paralympics

Den hviterussiske delegasjonen på åpningsseremonien til Paralympics natt til torsdag skapte overskrifter da de bragte med seg et russisk flagg inn på stadion.

I forkant av Paralympics gikk lederen av Hviterusslands paralympiske komité ut med støtte til de utestengte russiske utøverne. Det russiske flagget var da også meget godt synlig da en leder fra Hviterusslands delegasjon holdt det høyt hevet bakerst i deres tropp under innmarsjen på Maracanã stadion.

Fakta: Derfor utestenges Russland IPC suspenderte tidligere i måneden Russland for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som medlemsland, og særlig for systematisk doping og juks med dopingprøver. Avgjørelsen betydde i klartekst at russerne ikke fikk delta i Paralympics i Rio 7.-18. september. Bakgrunnen for suspensjonen er avsløringen av det statlige dopingprogrammet i den såkalte McLaren-rapporten. Den påviste at 35 positive dopingprøver fra russiske paralympiske utøvere i perioden 2012 til 2015 var forsvunnet. I tillegg er det påvist at det under Paralympics i Sotsji i 2014 ble bedrevet omfattende juks med russiske dopingprøver. Russland valgte å anke beslutningen, men de fikk ikke medhold i CAS. Dermed går lekene av stabelen uten russiske utøvere.

Straffer ikke Hviterussland som lag

Nå skriver The Guardian at den internasjonale paralympiske komité (IPC) har gitt Hviterussland klar beskjed om at det ikke bør forekomme flere protester til støtte for Russland.

IPC har ikke planer om å sanksjonere mot Hviterussland som lag, men Andrei Fomochkin har blitt fratatt sin akkreditering til Paralympics, og dermed kastet ut av OL.

Fomochkin er hverken trener eller utøver for Hviterussland, men var med som en gjest av Oleg Chepel, som er president i den hviterussiske paralympiske komiteen.

- Politiske protester er forbudt

Chepel har vært en sterk kritiker mot avgjørelsen om å utestenge Russland fra lekene.

- IPC vil snakke med den hviterussiske paralympiske komiteen for å minne dem på å at politiske protester er forbudt i Paralympics, heter det i en uttalelse fra IPC.

Ifølge The Guardian vil IPC holde et ekstra øye med medaljeseremonier hvor hviterussiske utøvere deltar, for å unngå videre protester.

Ikke overraskende har Russland uttalt seg svært godt fornøyde med støtten fra sine naboer.

- Jeg kan bare takke våre hviterussiske kolleger. Det er veldig fint at hviterusserne husket deres nærmeste naboer. Vi vil aldri glemme dette, og vil betale tilbake. Vi vil alltid være deres venner, uttalte presidentet Vladimir Lukin i den russiske paralympiske komiteen.

