Rung reiser til Spania for å finne ut om hun skal satse til neste Paralympics

Tre måneder med spansk grammatikk, deilige tapas og slaraffenliv i solen er Sarah Louise Rungs oppskrift på å finne inspirasjonen som skal til for å satse mot Tokyo i 2020.

SOLA (Aftenbladet): Da 26-åringen landet på Sola tirsdag ettermiddag, etter et lite døgn på reise, ble hun møtt av varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe og flere titalls unge Madla-svømmere. De sørget for at OL-helten fikk en mottakelse en OL-dronning verdig, med hurrarop, blomsterbuketter og en laurbærkrans rundt halsen.

- Takk skal dere ha, dere er en viktig motivasjonsfaktor for meg, sa Sarah til sine klubbvenner, vel vitende om at en slik hjemkomst er glansbildet i hennes toppidrettsliv.