Rung svømte inn til sin femte medalje i Rio

Sarah Louise Rung svømte fredag inn til sin femte medalje i Paralympics. Hun sier lekene har vært tøffere enn hun hadde ventet.

Fredagens medalje kom på 50 meter rygg, en distanse Rung ikke hadde regnet med å hevde seg.

– Dette er en øvelse der det like gjerne kunne blitt sjetteplass, men jeg så muligheten og hadde ikke lyst til å gi slipp på den. Jeg ga alt og det holdt til medalje. Dette er sterke jenter, og jeg er veldig fornøyd med bronse, sier Rung til NTB.

Det er første gang hun svømmer 50 meter rygg i de paralympiske leker, men i siste EM ble det også en tredjeplass, bak de samme konkurrentene.

Fire sekunder raskere

Hun har nå tatt flere medaljer enn hele den norske OL-troppen gjorde i lekene for funksjonsfriske forrige måned. I Paralympics har den norske troppen nå til sammen åtte medaljer.

Svømmeren ble nummer fire i forsøksheatet på 50 meter rygg og kvalifiserte seg til finale med tiden 49,37, som var den sjette beste tiden. I finalen kuttet hun tiden med nesten fire sekunder og svømte inn til 45,40.

– Jeg er fornøyd med at jeg klarte å klatre så mange plasser og senke tiden såpass mye fra i formiddag, sier hun.

Nye sjanser

Torsdag tok Sarah Louise Rung sin andre gullmedalje i De paralympiske leker i Rio de Janeiro. Hun nærmest parkerte konkurrentene, vant overlegent, og hun satte i tillegg ny personlig rekord på 200 meter medley.

Lørdag er siste konkurransedag for Rung, hennes sjuende konkurranse på ti dager. Ingenting tyder på at hun begynner å bli sliten, og Rung lover å gjøre alt for å være med å slåss om medalje også på den siste dagen.

– Jeg har hatt en tendens til å gjøre litt smårufsete forsøkstider, men jeg skal prøve å gjøre et bra forsøk på 100 fri i morgen, sånn at det også kan bli et godt finaleløp på kvelden. Det blir tøft, og hvis jeg ikke tar meg sammen kan jeg fort havne utenfor pallen, men jeg har veldig lyst til å avslutte med en siste medalje og et godt løp, sier Sara Louise Rung til NTB

Nådde målet

Målet hennes før mesterskapet var å ta flere medaljer enn i London for fire år siden, og det målet har hun nå nådd.

– Det er deilig. Paralympics har vært mye tøffere enn jeg trodde det skulle være, og jeg fikk litt bakoversveis inn i mesterskapet, men har likevel klart å ta fem medaljer, og det er jeg kjempefornøyd med.

(©NTB)