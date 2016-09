RIO DE JANEIRO: Hun hadde allerede sikret bronse og sølv på de to første øvelsene, men søndag kom endelig gullmedaljen for Sarah Louise Rung.

Hun var knusende overlegen i finalen på 100 meter bryst.

Endelig ble den norske nasjonalsangen spilt over svømmearenaen i Olympic Park etter en triumf.

- Det var deilig å ta skrittet opp øverst på pallen. Nå har jeg hatt bronse og sølv. Dette er min favorittøvelse, og det var dette jeg hadde lyst til å gjøre i kveld, sier Rung.

- Lettelse

Hun vant med tiden 1.44.94. Giula Ghiretti kom på 2. plass med tiden 1.50.58.

- De første 50 meterne gikk ganske greit. På de siste 50 stivnet jeg. Syren presset på, sier Rung.

Det holdt likevel til en overlegen finaleseier.

I Paralympics i London for fire år siden vant hun to gull og to sølv. Målsettingen til disse lekene er å gjøre det enda bedre. Derfor var gullmedaljen natt til mandag etterlengtet.

- Det er en lettelse. Jeg hadde ikke vært fornøyd med noe annet. Jeg skulle gjerne tatt verdensrekorden også, men det skal mye til å gjøre alt det i ett løp, ikke minst i et OL. Det er mye forventninger og press, og det er mye lyst og vilje. Jeg er fornøyd med å ha tatt det gullet, smiler Rung.

Rung har verdensrekorden på distansen fra 2014. I London for fire år siden ble det sølv.

- Største forskjellen i hodet

Rung har nå innkassert tre medaljer på tre forsøk. Nå gjenstår fire øvelser.

- Jeg håper at dette gullet kan være med på å gi meg en liten ro, sånn at jeg kan fortsette i den retningen jeg har gjort ved å gjøre det bedre dag for dag, sier Rung.

Hun gjennomførte et skrekkelig forsøksheat før 50 meter butterfly lørdag. Men siden har hun ikke sett seg tilbake. Først ble det sølv i lørdagens finale. Og natt til mandag kom gullet.

- Den største forskjellen er i hodet. Jeg må virkelig, virkelig ville det. Jeg må tenke på de tingene jeg skal gjøre i bassenget og svømme fort, sier Sarah Louise Rung.