Rung tok Norges første medalje: - Litt skuffet over at det ikke ble gull

RIO DE JANEIRO: Det er knyttet store forventninger til Sarah Louise Rung under Paralympics i Rio de Janeiro.

Og på første konkurransedag innkasserte hun sin egen og Norges første medalje.

På 200 meter fri svømte Rung inn til bronse på tiden 2.51.37.

- Jeg er veldig lettet over å ta medalje, men litt skuffet over at det ikke ble gull. Samtidig svømte jeg i et veldig sterkt heat. Det er noen av de sterkeste jeg har svømt mot. Det er fantastiske jenter som tar gull og sølv. Dette var det beste jeg kunne i kveld, sier Rung.

- Føler presset

Ingen kunne tukte Li Zhang fra Kina, som vant på tiden 2.48.33.

Rung vant 200 meter fri i London-Paralympics for fire år siden, men forteller at dette likevel er det beste hun har prestert på denne distansen.

- Dette er litt over det jeg har vært på mitt aller beste i denne øvelsen. Det er mye som skal klaffe når det er sånn stemning og det er et OL. Man føler litt presset som ligger der. Jeg vil så veldig mye selv, sier Rung.

Rung startet finalen tregt, men kom som vanlig sterkt mot slutten. Hun nærmet seg sølvplassen, men måtte ta til takke med bronse.

- Etter de første 100 meterne tenkte jeg at jeg lå litt for langt bak. Jeg så at de vendte et godt stykke foran meg. Men jeg vet at jeg er sterk på slutten, og jeg prøvde å ta innpå så mye jeg kan. Det holdt til bronse denne gang, fastslår Rung.

- Veldig emosjonelt

Stemningen i stallen var til å ta og føle på. Feststemte brasilianere gjorde til tider svømmearenaen om til en trykkoker.

I finalen rett før Rung skulle i aksjon, svømte brasilianeren Daniel Dias inn til gull. Da var lydnivået øredøvende.

- Dette er noe helt annet. Støynivået, stemningen og adrenalinet. Det er så mange følelser når du står der. Så jeg kjenner presset. Det er en veldig emosjonell følelse å være med på dette. Det er noe veldig stort, beskriver Rung.

- Den første øvelsen pleier å være den som er mest nervepirrende. Nå er jeg i gang, og nå kjenner jeg hvordan mesterskapet fungerer. Det er bare å glede seg - håper jeg, sier hun videre.

Gullsjanse på lørdag

Nå skal hun nullstille og lade opp til ny konkurranse lørdag. Da står 50 meter butterfly på programmet.

- Det er mye å se frem til. Det er tøffe konkurrenter og tøffe heat. Det er ingen enkel oppgave, men jeg skal gjøre mitt beste i de øvelsene som kommer, sier Rung.

I London tok hun fire medaljer. Målsettingen for disse lekene er å øke det antallet med én. På lørdag er det 50 meter butterfly. Dagen etter er det 100 meter bryst. Det er distanser Rung har pekt seg ut som gylne gullsjanser.

- Det er mine favorittøvelser. Men igjen er det de to jentene som slo meg i dag som er veldig sterke. Nå handler det om å nullstille, så får vi se hva jeg har inne, sier Sarah Louise Rung.

Dette er nok ikke siste gang vi får se henne under en medaljeseremoni i Rio de Janeiro.