Rung tok seg til finalen med beste tid: - Vet at det blir tøft i finalen

RIO DE JANEIRO: Sarah Louise Rung har mål om å ta fem medaljer i løpet av Paralympics. Nå har hun satt seg i posisjon til å sikre den første. På åpningsdagen svømte hun inn til seier i forsøksheatet på 200 meter fri.

- Det var et tøft heat. Jeg følte at jeg klarte å holde litt igjen og gjøre et kontrollert løp. Men jeg vet at det blir tøft i finalen, sier Sarah Louise Rung i pressesonen umiddelbart etter løpet.

Hun svømte inn til tiden 2:54:73. Det var den beste tiden av alle i samtlige heat. Hun lå litt bak i starten, men som hun pleier å gjøre kom hun sterkt etter hvert. På siste lengde følte hun at hun hadde kontroll og kunne roe ned.

- Svømmer for topplassering

Finalen går 1.40 norsk tid.

- Hva skal du gjøre frem mot finalen?

- Nå skal jeg svømme ut, se på video og snakke med trenere for å se hva jeg kan forbedre til finalen. Så blir det et par timer på sengen, før det blir tilbake hit, sier Rung.

- Hvordan vurderer du egne sjanser i finalen?

- Jeg skal gi det jeg kan, og så håper jeg på en topplassering. Medalje må man i hvert fall sikte til, hvis ikke blir jeg skuffet.

Sarah Louise Rung føler at hun er i rute, at kroppen er klar for et langt mesterskap der hun skal svømme hele syv distanser. Men hun kjente på nervene før start.

- Det er alltid litt nervepirrende å komme i gang, men det er bare forsøksheatet vi har vært gjennom nå. Det som gjelder er finalen, sier Rung.

