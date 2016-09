Rung tok sin andre Rio-medalje: - For en revansje!

Sarah Louise Rung tok sølv på 50 meter butterfly i Paralympics. Rung, som svømte inn til tiden 45,67, sikret seg dermed sin annen medalje i lekene.

– Jeg er en finalesvømmer, og i dag var jeg nærmest en «underdog». Kvalifiseringen var en katastrofe, og jeg brukte ettermiddagen på å jobbe med treneren og jobbe med de tingene jeg må gjøre i bassenget for å svømme fort. Det var deilig å få det på plass, og minne meg på hvilke oppgaver jeg må gjøre for å svømme et godt løp, og så bare gjøre det, sier Sarah Louise Rung til NTB.

Hun tok bronse på 200 meter fri på lekenes første dag. Lørdag ble det ett hakk opp på pallen, på distansen hun beskriver som en av sine favorittøvelser.

– For en revansj etter forsøksheatet. Rung tar sin medalje nummer to i Rio. Dette var gledelig, sa NRKs kommentatorer.

Kinesiske Xihan Xu tok gull på 43,62. Giulia Ghiretti fra Italia (45,74) knep bronsen.

Rung ble bare nummer fem i sitt forsøksheat tidligere lørdag, men fikk en mye bedre start i finalen. Til slutt ble det altså sølv.

– Dette var nok en lettelse, sa Rung-trener Morten Eklund til NRK, og viste til innsatsen tidligere på dagen.

Rung (26) tok gull på distansen i London for fire år siden. Da svømte hun på tiden 41,26. Verdensrekorden er på 40,51.

– Det er mye som skal klaffe når det er et OL, stor stemning og jeg kjenner litt på det. Jeg vil så mye selv, sa Rung til NTB etter åpningsøvelsen torsdag. (©NTB)