Rung uten medalje i Rio-avslutningen: - Jeg prøvde, men var det helt tomt

Den norske svømmeren Sarah Louise Rung er sulten på mer etter å ha herjet i bassenget under De paralympiske leker i Rio de Janeiro.

- Jeg har hatt det utrolig gøy. Det har vært tøffere enn forventet, og nivået har vært skyhøyt, med nye, sultne konkurrenter jeg aldri hadde møtt før. Det er en tøff gjeng jeg svømmer mot, men da er det desto kjekkere å vinne. Jakten på stadig bedre tider, på nye rekorder og flere medaljer, og det å få konkurrere, reise og møte venner og konkurrenter igjen, driver meg videre, sier Sarah Louise Rung til NTB.

Paralympics avsluttes søndag etter ti tettpakkede konkurransedager, og det har vært et fantastisk mesterskap fra Madla-svømmeren, som reiser hjem til Norge med en koffert full av medaljer.

Fem medaljer

Natt til søndag norsk tid svømte Rung inn til en sjetteplass på 100 meter fri. Hun har likevel ingen grunn til å henge med hodet.

Til sammen har hun tatt fem medaljer på sju øvelser: gull på 200 meter medley og 100 meter bryst, sølv på 50 meter butterfly og bronse på 200 meter fri og 50 meter rygg.

- Aller høyest henger gullmedaljen på 200 meter medley. Jeg følte meg sterk og hadde kontroll og var dessuten bare halvannet sekund over verdensrekorden. Gullet på 100 meter bryst var også en god prestasjon. Man jakter alltid på den gode følelsen og drømmer om å slå inn og se ei fantastisk tid på tavla. Det betyr veldig mye med tanke på alt det arbeidet jeg legger ned i det daglige. Det er jakten på den følelsen, som er så vanskelig å beskrive, men som betyr så veldig mye, som driver meg, sier Rung.

Helt tom

Natt til søndag var det Li Zhang fra Kina som tok førsteplassen, Teresa Perales fra Spania ble nummer to og brasilianske tok tredjeplass i kveldens øvelse. Rung ble nummer tre i sitt forsøksheat lørdag formiddag, og hadde altså sjette beste tid inn i finalen.

- I dag hadde jeg ingenting igjen. Jeg prøvde, men var det helt tomt, sier Sarah Louise Rung om sjetteplassen på siste konkurransedag.

Hun sier hun skal holde seg borte fra svømmehallen en stund når hun kommer hjem til Stavanger, men det spørs hvor lenge hun klarer det. Norges mestvinnende utøver i årets Paralympics sier hun på ingen måte er mett av alle medaljene, og vil nå lade batteriene hjemme og finne motivasjonen hun trenger før en ny sesong i bassenget.

- Det jeg har prestert her i Rio viser at det er en grunn til at jeg står opp halv fem om morgenen, det er en grunn til at jeg svømmer 40.000-60.000 meter i uka og det er en grunn til at vi legger på flere kilo i benkpress. Jeg har tatt fem medaljer, og det er en prestasjon i seg selv, men det er alltid noe jeg har lyst til å forbedre eller justere. Den største motivasjonen er hele tiden å forbedre tidene mine, sier Rung.

Full av selvtillit

Målet hennes var å forbedre sitt eget resultatet fra London i 2012, der hun tok to gull og to sølv, og det målet nådde hun.

- Jeg kommer til å leve lenge på dette. Det gir selvtillit inn i nye mesterskap. Når du vet du har gjort jobben, så kan du egentlig bare nyte festen, sier hun.

Den norske troppen i Paralympics har tatt til sammen åtte medaljer. 25 norske utøvere har deltatt i mesterskapet i ti forskjellige idretter.

Ann Cathrin Lübbe tok en gull- og en sølvmedalje i dressurridning, mens Svelvik-svømmer Andreas Bjørnstad, som deltok i sitt aller første Paralympics, tok bronse på 400 meter fri.

Sarah Louise Rung ble lam fra livet og ned etter en mislykket ryggoperasjon i 2008.

